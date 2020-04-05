Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek adına pazar yerlerinin bulunduğu bölgeye dezenfektan tüneli yerleştirdi.

05.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:19
Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi
Mersin 'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçmek adına pazar yerlerinin bulunduğu bölgeye dezenfektan tüneli yerleştirdi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, olası virüs bulaşmasını önlemek için tünelden geçerek arınıyor ve evine gönül rahatlığı ile gidiyor.

İlk etapta semt pazarlarında ve Kadın Üretici Pazarlarında kurulan dezenfektan tüneli, hafta arası da kentin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilecek. Mezitlililer kadar belediye çalışanlarının da sağlığı ve güvenliğine büyük önem veren Mezitli Belediyesi, çalışanlar için de dezenfektan tüneli kurdu. İlk etapta 7 gün 24 saat faal olan Temizlik İşleri Müdürlüğünde başlatılan uygulama ile çalışanlar her sabah işe başlarken ve akşam işlerinden ayrılırken tünelden geçerek arınmış bir şekilde evlerine gidiyor.

İlçede yaşayanların ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Virüs yayılmasını artırdıkça biz de önlemlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra yoğun talep üzerine kontrollü olarak yüzde 50 kapasite ile yeniden açılışına izin verdiğimiz Kadın Üretici Pazarlarımız ve semt pazarlarımızda oluşacak yoğunluğu öngörerek dezenfekten tüneli yerleştirdik. Tamamen kendi üretimimiz olan tünelleri hafta sonu olması nedeniyle yoğun olacağını düşündüğümüz pazar yerlerine koyduk. Hafta arası ise kent merkezlerinde yoğun olan bölgelerde aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için ne kadar önemliyse çalışanlarımızın ki de bir o kadar önemli. Bu nedenle sahada çalışan personelimizi de düşünerek dezenfekten tüneli yerleştirmeyi planlıyoruz. İlk olarak 7x24 çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kurduk" dedi.

"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz"

Virüsün etkisinin her geçen gün artırdığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Virüsle mücadeleyi kazanıncaya kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da etkisini her geçen gün artırarak tehlikeli hale gelen virüse karşı verdiğimiz mücadelemize destek vererek mümkün olduğu kadar evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalmaları durumunda sosyal mesafeye dikkat ederek temastan kaçınmalarını istiyoruz. Çünkü bu virüs belası karşısında bir an önce galip gelmek için birimiz hepimizi hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mezitli, Mersin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber 15:08: Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü - Haber 15:08: Korona virüsüne karşı vatandaşlara böyle destek oluyor - Haber 15:08: KORANAVİRÜSE RAĞMEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİ YAKALANDI - Haber 15:08: Keşan'da marketlerde maske denetimi yapıldı - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber