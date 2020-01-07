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Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2

MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldıMersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi.

07.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:12 Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2

MERSİN 'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı

'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı. 



Mezitli, Mersin, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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