Mezitli'de yeni binalar fiber optik altyapısıyla yapılacak
Mezitli Belediyesi ve Mersin Türk Telekom Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ilçede yapılacak binalar fiber optik altyapısıyla donatılacak.
16.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:49
Mezitli Belediyesi ve Mersin Türk Telekom Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ilçede yapılacak binalar fiber optik altyapısıyla donatılacak.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Telekom Müdürü Hüsamettin Çağlar, haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla elektronik haberleşme altyapısının tesisi protokolü imzaladı. Protokole göre Mezitli'de yeni yapılacak binalarda Türk Telekom tarafından dünya genelinde kullanılan fiber optik altyapı desteği sunulacak.
İmza öncesi konuşan Mersin Telekom Müdürü Hüsamettin Çağlar, inşaat sektörünün hızla ilerlediği ve geliştiği Mezitli'de yapımına yeni başlanan ve başlayacak binalarda gelişen haberleşme teknolojisine uygun olarak altyapının fiber optik olarak tesis edilmesine imkan sağlanacağı bilgisini verdi. Gösterdiği kolaylık dolayısıyla Başkan Tarhan'a teşekkür eden Çağlar, "Söz konusu uygulama ile gelişen teknolojiye uyum sağlanması, vatandaşlarımıza hızlı ve ekonomik hizmet verilmesi, elektronik haberleşme hizmetlerine kolay erişim sağlanması, çevre estetiğinin korunması ve ülke kaynaklarının verimli kullanılması hedeflenmiştir" dedi.
"Yapılacak tüm binalarda fiber optik altyapı hazır hale getirilecek"
Başkan Tarhan da Mezitli'nin gösterdiği başarılarla dünya ölçeğinde bir kent haline geldiğini söyledi. Gelişen teknolojiyle birlikte haberleşmede hız ve kesintisiz iletişimin son derece önemli hale geldiğini vurgulayan Tarhan, "Kentimizin dünya klasmanında üst üste yakaladığı başarıları teknolojik altyapıyı güçlendirerek desteklemek istedik. Türk Telekom Müdürlüğümüz, bundan sonra yapılacak tüm binalara fiber optik altyapıyı hazır hale getirecek; bu konuda gerekli yatırımları yapacak ve Mezitli'yi haberleşmede dünya klasmanına taşıyacak" diye konuştu.
Kentlerin gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini kaydeden Tarhan, "Özellikle internet artık günümüzün en vazgeçilmez haberleşme araçlarından birisi haline geldi. Bir sivil toplum kuruluşu ile gerçekleştirdiğimiz Girişimci Kadınlar Projesi ile eğitim vererek tablet dağıttığımız kadınlarımız, artık dünyanın her noktasına ürünlerini pazarlayabiliyorlar. Yakın zamanda kendi internet sitelerini açarak şirket haline gelecekler. Böyle önemli hamleler yaparken internetin de hızlı ve kesintisiz olması çok önemli. Bugün yaptığımız anlaşma ile Mezitlililer dünyanın kullandığı fiber optik altyapıya ulaşmış olacaklar" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Telekom Müdürü Hüsamettin Çağlar, haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla elektronik haberleşme altyapısının tesisi protokolü imzaladı. Protokole göre Mezitli'de yeni yapılacak binalarda Türk Telekom tarafından dünya genelinde kullanılan fiber optik altyapı desteği sunulacak.
İmza öncesi konuşan Mersin Telekom Müdürü Hüsamettin Çağlar, inşaat sektörünün hızla ilerlediği ve geliştiği Mezitli'de yapımına yeni başlanan ve başlayacak binalarda gelişen haberleşme teknolojisine uygun olarak altyapının fiber optik olarak tesis edilmesine imkan sağlanacağı bilgisini verdi. Gösterdiği kolaylık dolayısıyla Başkan Tarhan'a teşekkür eden Çağlar, "Söz konusu uygulama ile gelişen teknolojiye uyum sağlanması, vatandaşlarımıza hızlı ve ekonomik hizmet verilmesi, elektronik haberleşme hizmetlerine kolay erişim sağlanması, çevre estetiğinin korunması ve ülke kaynaklarının verimli kullanılması hedeflenmiştir" dedi.
"Yapılacak tüm binalarda fiber optik altyapı hazır hale getirilecek"
Başkan Tarhan da Mezitli'nin gösterdiği başarılarla dünya ölçeğinde bir kent haline geldiğini söyledi. Gelişen teknolojiyle birlikte haberleşmede hız ve kesintisiz iletişimin son derece önemli hale geldiğini vurgulayan Tarhan, "Kentimizin dünya klasmanında üst üste yakaladığı başarıları teknolojik altyapıyı güçlendirerek desteklemek istedik. Türk Telekom Müdürlüğümüz, bundan sonra yapılacak tüm binalara fiber optik altyapıyı hazır hale getirecek; bu konuda gerekli yatırımları yapacak ve Mezitli'yi haberleşmede dünya klasmanına taşıyacak" diye konuştu.
Kentlerin gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini kaydeden Tarhan, "Özellikle internet artık günümüzün en vazgeçilmez haberleşme araçlarından birisi haline geldi. Bir sivil toplum kuruluşu ile gerçekleştirdiğimiz Girişimci Kadınlar Projesi ile eğitim vererek tablet dağıttığımız kadınlarımız, artık dünyanın her noktasına ürünlerini pazarlayabiliyorlar. Yakın zamanda kendi internet sitelerini açarak şirket haline gelecekler. Böyle önemli hamleler yaparken internetin de hızlı ve kesintisiz olması çok önemli. Bugün yaptığımız anlaşma ile Mezitlililer dünyanın kullandığı fiber optik altyapıya ulaşmış olacaklar" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Telekom, Telekom, Mezitli, Mersin, Güncel
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