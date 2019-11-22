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Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü

Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi, kadına şiddete karşı ilçeyi turuncu renklerle donattı.

22.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:30Mezitli kadına şiddete karşı turuncuya büründü
'in merkez ilçe Belediyesi, kadına şiddete karşı ilçeyi turuncu renklerle donattı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Hayata geçirdiğimiz projelerle kadınlar ekonomik özgürlüğünü kazanarak şiddeti yenecektir" dedi.

Mezitli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentte bulunan üst geçitleri, direkleri billboardları, Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasını dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renkle ışıklandırdı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleşen süslemeler vatandaşlardan yoğun destek aldı. Mezitli'nin çok özel bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Neşet Tarhan, "Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli'de de kadına şiddet konusunda sesimizi kadınlarla birlikte çıkaracağız. Kadınların erkeklerle birlikte yan yana geliştiği ve başarılı olduğu, yetenekleri ve liderliklerini kabul eden toplumlarda yetiştikleri bir dünyaya inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediye. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. ve bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor bu zinciri kırmak istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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