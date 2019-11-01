Haberler » Güncel » Mezitli Narenciye Festivali'ne hazır

Mezitli Narenciye Festivali'ne hazır

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7. Mersin Narenciye Festivali hazırlıklarını tamamladı.

01.11.2019 09:53Mezitli Narenciye Festivali'ne hazır
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7. Mersin Narenciye Festivali hazırlıklarını tamamladı.

Festival alanında kendisine ayrılan bölümü narenciye temalı figürlerle donatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ziyaretçilerin güzel vakit geçirmesi için tüm hey şeyi düşündü. Alanın tamamını masal kahramanları ile donatan ekipler, narenciye ürünlerinden ev, köprü ve şelaleler yaptı. Festivalde, Mezitli Belediyesi standını ziyaret edecek konuklara ilginç sürprizlerde hazırlandı. Hazırlanan tünelden geçen konuklar, kullandıkları pet şişelerle basket atarak narenciye aromalı kokulara sahip olacaklar. Mersin Narenciye Festivali tanıtım organizasyonu kapsamında Mersin'i dolaşan kortej de Mezitli'den geçti. 7 farklı ülkeden folklor gruplarının gösteri yaptığı Mezitli Zabıta Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinlikte sergilenen danslar, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Narenciyenin başkenti olarak adlandırılan Mersin'de gerçekleşen festivalin paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mezitili Belediye Başkan Neşet Tarhan, "Festivalimiz birkaç yıldır Mezitli'de bulunan Galatasaray ve Side Harabeleri arasında gerçekleştiriliyor. Tarım kadar turizmi de hedefleyen bu festivalin Mezitli'de yapılacak olması tesadüf değil. Mezitli tüm zenginlikleri bünyesinde barındırıyor" dedi.

Festival için çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Tarhan, "Konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Onlara küçük sürprizler hazırladık. Eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlayacağız. Festivale gelecek olan tüm Mersinlileri Mezitli Belediyesi standına bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07 Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı
16:02 Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlandı
16:06 Damadının yaptığı hayvan takip cihazıyla iş yükü azaldı
16:01 BGC Başkanı Ramazan Demir'den ortak tavır açıklaması
16:06 Kahramanmaraş'tan "Geleceğe Nefes Kampanyası"na destek
16:05 Bülent Arınç'tan çarpıcı açıklama: Ben şahidim, FETÖ'den yargılananları peşinen suçladılar
16:05 Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti
1.11.2019 16:09:18