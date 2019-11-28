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Mezitli'nin Filizlerine gönüllü destek

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin Filizleri ailesine katılarak 4 öğrenci okutan Leyla Ercan'a teşekkür ederek, Viranşehir Gönüllü Evinin duvarına tabela çaktı.

28.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:56Mezitli'nin Filizlerine gönüllü destek
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin Filizleri ailesine katılarak 4 öğrenci okutan Leyla Ercan'a teşekkür ederek, Gönüllü Evinin duvarına tabela çaktı.

Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kız çocuklarının okumasına destek olmak amacıyla başlatılan Mezitli'nin Filizleri Projesine Viranşehir Gönüllü Evi sorumlusu Leyla Ercan da katıldı. Başkan Tarhan, proje çerçevesinde 4 öğrenci okutan Leyla Ercan'a teşekkür ederek, Gönüllü Evinin duvarına tabela çaktı. Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Çakır ve Nilgün Aşçı'nın da katıldığı törende Başkan Tarhan, öğrencilere kitap dağıttı.

Törende bir konuşma yapan Tarhan, Mezitli halkının belediye tarafından yapılan projelere her zaman sahip çıktığını ve destek verdiğini vurguladı. Tarhan, "Mezitli halkının hayırsever olduğunu her zaman söylüyoruz. Aşevimiz de sosyal gereksinimlerde de her zaman yanımızda yer alıyorlar. Bu destekler, ne denli hayırsever olduklarını tesciller niteliktedir. Biz her yıl devlet üniversitesini kazanan ve Mezitli'de oturan herkese sembolik de olsa bir eğitim yardımında bulunuyoruz. Bunun elbette yetmeyeceğini biliyoruz ve vatandaşlarımızdan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmalarını istiyoruz. Biz kesinlikle aralarındaki alışverişe karışmıyoruz. Ne kadar burs vereceklerini ve burs verecekleri öğrenciye yardımseverlerimiz kendileri karar veriyor. En büyük hizmet eğitime yapılan hizmettir" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana gönüllülük olgusuna büyük önem verdiğini belirten Tarhan, "Belediyemiz en büyük gücü halktan almaktadır. Kız çocuklarımızın okumasına yardımcı oluyorlar. Onların bu çalışması herkese örnek olmalıdır. Birçok çalışmamızda yanımızda olan vatandaşlarımız Mezitli'nin Filizleri ailesine katılarak çok kutsal ve önemli bir görevi yerine getirdiler. Bu başarıyı gösteren iş yerleri, siteler ve apartmanlara teşekkür tabelası veriyoruz. Bu duyarlılığı göstererek tam 4 kız çocuğumuzun da okumasına fırsat sağlayan Leyla Ercan ve Gönüllü Evi sakinlerine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Viranşehir, Mezitli, Güncel

Kaynak: İHA

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