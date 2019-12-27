Haberler » Güncel » Mezitli'nin minikleri yeni yılı kostüm partisi ile karşıladı - Haber

Mezitli'nin minikleri yeni yılı kostüm partisi ile karşıladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı.

27.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:27 Mezitli'nin minikleri yeni yılı kostüm partisi ile karşıladı
'in merkez ilçe Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı. 2020 yılını 'kostüm partisi' ile karşılayan çocuklar, müzik eşliğinde zumba yaptı, kırmızı halıda kıyafetlerini sergiledi.

Etkinlikte, birbirinden ilginç kıyafetlerle dans eden çocukların coşkusu doruğa çıktı. Minikler ve öğretmenlerinin doyasıya eğlendiği etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da katıldı. 2020 yılını 'kostüm partisi' ile karşılayan çocuklar, müzik eşliğinde zumba yaptı. Zumba eğitmenleri eşliğinde birbirinde zor figürleri başarıyla sergileyen minikler, eğlencenin tadını çıkardı. Daha sonra kırımızı halıda kıyafetlerini sergileyen minikler, velilerine unutulmaz anlar yaşattı. Hazırlanan yaş pastayı öğretmenleri ile birlikte kesen minikler, 2020'nin mutlu bir yıl olmasını dilediler.

Başkan Tarhan'da 2020 yılının minikler ve aileleri için sağlıklı ve neşe dolu geçmesini dileyerek, "Başta çocuklarımız olmak üzere hepimiz için daha güzel bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılda hepimiz daha uzamış, daha büyümüş ve geleceğe daha umutlu bakabilmenizi diliyorum" dedi. - MERSİN

Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03   Doç. Dr. Bekler: Uzun süredir deprem üretmeyen bölgeler bizi endişelendiriyor - Haber
16:03   Başkan Aksoy'dan çocuklara yeni yıl hediyesi - Haber
16:02   Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi tutuklandı - Haber
16:02   Sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı - Haber
15:58   Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 16:06:47