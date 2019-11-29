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Mezitli'nin sinerjisi artıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin yeni hizmet binasının yapılmasıyla birlikte, çok sayıda işletme ve bankalar bölgede yeni yerler açmaya başladı.

29.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:38Mezitli'nin sinerjisi artıyor
'in merkez ilçe Belediyesinin yeni hizmet binasının yapılmasıyla birlikte, çok sayıda işletme ve bankalar bölgede yeni yerler açmaya başladı.

Bölgedeki canlanmayı fark eden banka şubeleri, Mezitli Belediyesinin olduğu alanda bankamatik yerleştirmeye başladı. Mezitli Sanayisinin de bulunduğu bölgede kurulan bankamatikler esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Basit bir banka işlemi için onlarca kilometre gitmek zorunda kalan vatandaşlar, yaşanan gelişmelerden son derece memnun kaldı. Kale Yenimahalle ve Atatürk Mahallelerinin birleşme noktasında bulunan bölgenin Mezitli'nin en hızlı gelişen yer olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Başkanımız Neşet Tarhan bu bölgenin kentin yeni bir merkezi olacağını söylediğinde bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştik. Basit bir para çekme işlemi için bile 5-10 kilometre uzağa gitmek zorunda kalıyorduk. Eğer bir bölge bankaların da çekim alanına girdiyse hedeflenen noktaya gelmiş demektir. Yıkımı tamamlanan Hal tesislerinin temizlenerek kent meydanı haline gelmesiyle burası sadece Mezitli'nin değil tüm Mersin'in en önemli ve güzel yerlerinden birisi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Halkımıza daha iyi hizmet verebilme ve kolaylaştırma açısından böyle bir hizmete gerek duyulduğu görüşündeyiz. Belediye binamızı tamamlamamızın ardından kaymakamlık binası inşaatı da başladı. Eski hal tesislerinde yıkım çalışmasını tamamladıktan sonra, üzeri ticaret merkezlerinin de yer aldığı kent meydanı olacak şekilde proje hazırladık. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Mersin'in en büyük ve en modern kent meydanı Mezitli'de bulunacak. Çok hızlı gelişen Mersin'in ve Türkiye'nin en modern ve çağdaş olan ilçesi Mezitli'nin ihtiyaçlarına cevap verebilmek istiyoruz. Önemli olan halkımızın mutluluğudur. Mezitli, mutlu insanların yaşadığı bir kent olsun istiyoruz. Bu mutluluğu sağlamak amacıyla bu tür planlamalar yapıyoruz" dedi. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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