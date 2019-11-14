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Mezitli Soroptimist Kulübü 4'üncü yaşını kutladı

Mezitli Soroptimist Kulübü 4'üncü yaşını kutladı.

14.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:05Mezitli Soroptimist Kulübü 4'üncü yaşını kutladı
Soroptimist Kulübü 4'üncü yaşını kutladı. 2105 yılında kurulan ve özellikle kadın hakları alanında birçok çalışmaya imza atan kulüp üyeleri, 4'üncü yaşlarını pasta keserek kutladı.

ve Mezitli'de yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri, 4'üncü kuruluş yıl dönümlerinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte pasta kesen kulüp üyeleri, önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmaları ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuruluş yıl dönümünde açıklama yapan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı , kulübün kurulduğu günden bu yana uluslararası düzeyde çalışmalara imza attığını söyledi. Kaymaz, "İş ve meslek sahibi kadınlardan oluşan kulübümüz, yeni üyeleriyle gücüne güç katıyor. Kuruluşumuzdan bu yana koca 4 yıl geçmiş. Kulüp üyelerimiz ile birlikte güzel, köklü ve ses getiren projeler ürettik. Ayrıca soroptimistliği özümseyerek, tanınmasını sağladık. Kadınlarımızın yaşam statülerini yükseltmek adına demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeni sağlamak için gayret gösterdik. En önem verdiğimiz projelerimizden birisi de kız çocuklarımızın okumasına katkı sağlamak oldu. 4 yıl çok hızlı geçti. Kulüp üyelerimiz ile birlikte dün nasıl çalıştıysak bugün ve yarın da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte olmanın gücü, her yıl bir öncekinden daha güzel projeler yapmanın kararlılığı ile yolumuza devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başarıda en büyük pay bizlere inanarak destek veren mülki amirlerimize, kadınlara ve kulüp arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Mezitli, Kaymaz, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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