Mezitli Soroptimist Kulübü, Suzan Kardeş'i Mersinlilerle buluşturdu
Mezitli Soroptist Kulübü, 'Destek Ol Umut Ol' sloganıyla ünlü makyöz, oyuncu ve ses sanatçısı Suzan Kardeş'i Mersin'de sevenleriyle buluşturdu.
09.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:58
Mezitli Soroptist Kulübü, 'Destek Ol Umut Ol' sloganıyla ünlü makyöz, oyuncu ve ses sanatçısı Suzan Kardeş'i Mersin 'de sevenleriyle buluşturdu. Seslendirdiği Balkan şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Suzan Kardeş'in konserinden elde edilen gelir, kız çocuklarının okuması için kullanılacak.
Mezitli Soroptist Kulübü, kadınların statülerini yükseltmek, eşit haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projeler ve çeşitli aktivitelere devam ediyor. Kulüp üyeleri bu çerçevede, 'Destek Ol Umut Ol' sloganıyla ünlü makyöz, oyuncu ve ses sanatçısı Suzan Kardeş konseri düzenledi.
Atatürk Kültür Merkezinde hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren Suzan Kardeş, konser boyunca esprili sahnesiyle dinleyicilerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Şarkılarını, kendisini izlemeye gelenlerle birlikte sanatçı, konserde elde edilen gelirle kız çocuklarının okumasına katkı sağladıkları için Mezitli Soroptimist Kulübü üyelerine teşekkür etti.
Konsere destek olan tüm firmalara plaket takdiminde bulunan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkan Aydan Dayı Kaymaz, "İş ve meslek sahibi kadınlardan oluşan kulübümüz, 'Güçlü kadınlar dünyayı değiştirir' bakış açısıyla kadınların eğitimine destek olmak için çalışıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyerek, kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, onları her alanda destekliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana destek verdiğimiz kız öğrencilerimizin, aydın birer Türk kadını olduklarını görmek en büyük onurumuz oldu, bizleri motive etti. En iyiyi amaçlayan kadınlar olarak, 'Destek Ol, Umut Ol' gecemizde hayırsever dostlarla bir araya geldik; kızların eğitimi için el ele verdik. Gecemizde sahne alan Suzan Kardeş eşliğinde, eğitime destek için tek yürek olduk" dedi.
Konser sonunda kulüp üyeleri sahneye çıkarak birlikte İzmir Marşı'nı söylediler. - MERSİN
Mezitli Soroptist Kulübü, kadınların statülerini yükseltmek, eşit haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projeler ve çeşitli aktivitelere devam ediyor. Kulüp üyeleri bu çerçevede, 'Destek Ol Umut Ol' sloganıyla ünlü makyöz, oyuncu ve ses sanatçısı Suzan Kardeş konseri düzenledi.
Atatürk Kültür Merkezinde hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren Suzan Kardeş, konser boyunca esprili sahnesiyle dinleyicilerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Şarkılarını, kendisini izlemeye gelenlerle birlikte sanatçı, konserde elde edilen gelirle kız çocuklarının okumasına katkı sağladıkları için Mezitli Soroptimist Kulübü üyelerine teşekkür etti.
Konsere destek olan tüm firmalara plaket takdiminde bulunan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkan Aydan Dayı Kaymaz, "İş ve meslek sahibi kadınlardan oluşan kulübümüz, 'Güçlü kadınlar dünyayı değiştirir' bakış açısıyla kadınların eğitimine destek olmak için çalışıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyerek, kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, onları her alanda destekliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana destek verdiğimiz kız öğrencilerimizin, aydın birer Türk kadını olduklarını görmek en büyük onurumuz oldu, bizleri motive etti. En iyiyi amaçlayan kadınlar olarak, 'Destek Ol, Umut Ol' gecemizde hayırsever dostlarla bir araya geldik; kızların eğitimi için el ele verdik. Gecemizde sahne alan Suzan Kardeş eşliğinde, eğitime destek için tek yürek olduk" dedi.
Konser sonunda kulüp üyeleri sahneye çıkarak birlikte İzmir Marşı'nı söylediler. - MERSİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mezitli Soroptimist Kulübü, Suzan Kardeş'i Mersinlilerle buluşturdu
Etiketler : Suzan Kardeş, Mezitli, Mersin, Güncel
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