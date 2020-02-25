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Mezitli yabancıların ilgi alanına girdi

Türkiye istatistik Kurumu (TUİK) raporlarına göre Türkiye'nin en fazla büyüyen ilçelerinden birisi olan Mezitli, Türkiye'de yaşayanların olduğu kadar yurt dışından gelerek Türkiye'ye yerleşmek isteyenlerin de ilgi alanına girdi.

25.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:59Mezitli yabancıların ilgi alanına girdi
istatistik Kurumu (TUİK) raporlarına göre Türkiye'nin en fazla büyüyen ilçelerinden birisi olan , Türkiye'de yaşayanların olduğu kadar yurt dışından gelerek Türkiye'ye yerleşmek isteyenlerin de ilgi alanına girdi. Yaşamak için Mezitli'ye yerleşmek isteyen bir grup Rus vatandaşı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek bilgi aldı.

Başkan Tarhan'a ülkelerindeki yaşam şartları ve kültürel değerleri hakkında bilgiler veren konuklar, Mezitli'nin güzelliklerinden ve sosyal zenginliğinden çok etkilendiklerini ve yaşamak için Mezitli'yi seçmek istediklerini ifade etti.

Mezitli'nin tarihi ve sosyal yaşamı hakkında bilgiler aktaran Başkan Tarhan da, "Mezitli son yıllarda yaptığımız çalışmalar ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen kentlerinden birisi oldu. Mersin ve Türkiye geneli dikkate alındığında Mezitli'nin ortalamanın birkaç kat daha fazla büyüdüğü açıkça görülmektedir. Biliyoruz ki ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkışıklık yaşanmasaydı bu büyüme çok daha fazla olacaktı" dedi.

Mezitli'nin bu denli büyümesinden ve tercih edilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Biz görev anlayışımızı Mezitli'de yaşayan herkesin yaşadığı kentte mutlu olması üzerine belirledik. Bu durum elbette ki kentimizin cazibesinin de artmasına neden oluyor. Bugün Rusya'dan gelen vatandaşlarımız bizden Mezitli hakkında bilgiler aldılar. Mezitli'nin güzelliğinden ve buradaki sosyal ve kültürel yaşamdan etkilendiklerini belirttiler. Biz kendilerini kentimizde ağırlamaya çalıştık. Belediyemizin çalışmaları ve kentimiz hakkında söyledikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Türkiye, Mezitli, Güncel

Kaynak: İHA

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