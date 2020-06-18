Mezitli'ye engelsiz belediye binası

Mezitli'de erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla dikkat çekiyor.

Mezitli'ye engelsiz belediye binası
18.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:10
Mezitli'de erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla dikkat çekiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül ayından bu yana Atatürk Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Mezitli Belediyesi, hizmet binası ile dikkat çekiyor. Erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla çok özel bir yere sahip. Engelli vatandaşlar ve çalışanlar başta olmak üzere bireylerin erişilebilir bir yapı içerisinde yardımsız hareket etmeleri, psikolojik açıdan kendilerini iyi ve rahat hissetmesi anlamında büyük önem taşıyor.

Engelli vatandaşlar hiçbir yardıma gereksinimi olmadan caddeden itibaren her noktaya ulaşabiliyor, hizmetini alıyor. Her katta üç farklı noktada engellilere özel tuvalet ve lavabolar özel tasarımıyla ihtiyaca cevap veriyor. Yeni teknolojisi, hizmet üretimini, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması ve enerji tasarrufu da sağlayabiliyor.

Mezitli Belediyesinde santral görevlisi olarak çalışan Seden Serin, çok özel bir binada çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Her alanın vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için tasarlandığını vurgulayan Serin, "Buraya gelip giderken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Tüm alanlar engellilerin giriş çıkışına yardım almadan hareket edebilmesine uygun. Rampalar, asansörler, her noktaya ulaşım imkanı sağlıyor. Lavaboları, sosyal mekanları, engelliler rahat kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Hiçbir sıkıntı yaşamadan her alandan yararlanabiliyorum. Engelli vatandaşlarımızın da belediyemizin tüm birimlerini diledikleri gibi gezebilecekleri özle bir yapıya sahip" dedi.

"Projemizi üretirken yoksun kesimlerin empatisini yapıyoruz"

İlçede 13 binin üzerinde engellinin yaşadığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Engelli vatandaşlarımıza yüzde 10'luk bile bir destek sağlıyorsak ne mutlu bize. Engellilere özel yaptığımız çalışmaların yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engellileri özellikle gözetiyoruz. Mezitli'de hayata geçirdiğimiz Down Kafe, Türkiye çapında oldukça bilinen bir yer oldu ve bu projemiz belediyemize ödül kazandırdı. Yine belediye hizmet binamızı başta engellilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde hizmet alabilmesi amacıyla tasarladık. Özellikle belirtmek istiyorum ki, engelliler için proje üretmek onların yaşamlarını ne zorluklarla geçirdiklerinin empatisini yaparak mümkün olabiliyor. Göreve ilk geldiğimde görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla kurulan çadırda ne denli zorlandığımızı görmek bizi projelerimizi hazırlarken daha hassas davranmaya sevk etti. Engelli olmak ve özellikle de engelli ailesi olmanın zorluğunu çok iyi anlıyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mezitli, Eylül, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Mezitli'ye engelsiz belediye binası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu - Haber 00:53: Son dakika! Düzce Valisi Atay atandıktan sonra ilk ziyaretini 15 Temmuz şehidinin ailesine yaptı - Haber 00:51: Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü - Haber 00:29: İzmir'de, organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama - Haber 00:28: Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı - Haber 00:04: PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi - Haber 23:56: Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı - Haber 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin