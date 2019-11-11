Haberler » Güncel » Mezitlili kadınlar salep üretecek - Haber

Mezitlili kadınlar salep üretecek

Geçtiğimiz ay enginar üretimine başlayarak ekonomiye katkı sunan Mezitlili kadınlar, yepyeni bir tarımsal üretime daha imza attı.

11.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:03Mezitlili kadınlar salep üretecek
Geçtiğimiz ay enginar üretimine başlayarak ekonomiye katkı sunan Mezitlili kadınlar, yepyeni bir tarımsal üretime daha imza attı. Son yıllarda bilinçsiz toplanması nedeniyle tükenme aşamasına gelen ve ekonomik değeri son derece yüksek olan salep bitkisini üretmek için çalışmalara başladı.

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen üretim çalışmalarında Toroslara özgü salep bitkisinin üretimi konusunda oldukça umutlu olan üretici kadınlara akademisyen Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç da destek veriyor. Dondurmanın katkı maddesi olarak kullanılmasının yanında içecek olarak ta tüketilen salebin kilosunun 500 liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Ayşe Gül Yılgör, "İçecek ve dondurma sektörünün ihtiyacı için salep yetiştiriciliği büyük önem taşıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle üreticiye para kazandıracak salep üretiminin devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Lezzeti yanında sağlık açısından yararlarıyla da önemli bir ürün olan salebi kadınlarımızla birlikte üreterek tarımsal katkı olmasını hedefledik. Kadınlarımız yeni hedeflerle hemen adapte olacak yapıya ve motivasyona sahip. Kadınlarımızla bir model oluşturmak istiyoruz" dedi.

Tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek vermeye özel gayret gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Özellikle üretenler kadın olunca pozitif ayrımcılık yaparak bir kat daha fazla destek sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde enginar üretimi ile gündeme gelen kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürütüyorlar. Sağlık ve vitamin deposu olan, salep üretimi kısa vadede çok büyük ekonomik kazanç sağlayacak. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın salep üretimine katkı sağlayacağız" diye konuştu. - MERSİN

Ayşe Gül, Mezitli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu
18:24 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi
18:24 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
18:24 TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı
18:22 İran'da 2 Türk bilim insanına ödül verildi
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:26:22