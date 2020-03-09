Mezopotamya'nın kadim halkı: Süryaniler
Binlerce yıldır Mezopotamya topraklarında yaşam sürdüren Süryaniler'in Türkiye'deki nüfusu geçmiş yıllarda yaşamış oldukları olumsuzluklar nedeniyle ciddi anlamda azaldı.
09.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:47
Binlerce yıldır Mezopotamya topraklarında yaşam sürdüren Süryaniler'in Türkiye 'deki nüfusu geçmiş yıllarda yaşamış oldukları olumsuzluklar nedeniyle ciddi anlamda azaldı. Dil başta olmak üzere bir çok kültürleri de yok olmaya yüz tutan Süryaniler, yeniden eski günlerine dönmek istiyor.
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :Mezopotamya'nın kadim halkı: Süryaniler
Etiketler : Mezopotamya, Türkiye, Güncel
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