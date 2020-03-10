Mezopotamya Turu kitaplaştırıldı
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Mezopotamya Turu kitaplaştırıldı.
10.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:52
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Mezopotamya Turu kitaplaştırıldı.
Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi, aynı zamanda Bisiklet Federasyonu Yönetim kurulu üyesi M. Zeki Kutlu'nun yazmış olduğu "Mezopotamya Turu" adlı kitabının tanıtım ve imza günü Midyat Kültür Evinde yapıldı.
İmza gününe Midyat belediye başkan yardımcıları ile Mardin Bisiklet İl Temsilcisi ve Mardin Samsa Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Samsa ile çok sayıda okur katıldı.
Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi, aynı zamanda Bisiklet Federasyonu Yönetim kurulu üyesi M. Zeki Kutlu'nun yazmış olduğu "Mezopotamya Turu" adlı kitabının tanıtım ve imza günü Midyat Kültür Evinde yapıldı.
İmza gününe Midyat belediye başkan yardımcıları ile Mardin Bisiklet İl Temsilcisi ve Mardin Samsa Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Samsa ile çok sayıda okur katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mezopotamya Turu kitaplaştırıldı
Etiketler : Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kocaeli Üniversitesi, Mezopotamya, Kültür Sanat
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