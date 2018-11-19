Mezoterapi İle Gençleşme Zamanı!

"Mezoterapi, başta yüz ve vücut estetiği tedavilerinde sıkça kullanılan ameliyatsız bir işlemdir. Yüz ve vücut üzerindeki belirgin problemleri azaltmayı amaçlayan bir cilt gençleştirme tedavisi olan mezoterapi, özellikle yüz, boyun ve göz çevresi gençleştirme için kullanılabilir.

Mezoterapi tedavileri hyaluronik asitin doğrudan derinin orta tabakasına enjekte edilmesiyle yapılır. Bu, kolajen ve elastin üretimine teşvik ederek cildinizi besler ve canlandırır, cildinizin metabolizmasını uyarır. Donuk ve parlaklığını yitirmiş cilde sahip olanlar, cildinde elastikiyet kaybı ve sarkma olanlar güvenle tercih edebilirler. İşlem yaklaşık 20 dakika sürer. Bireysel ihtiyaca göre 4-6 seans yapılabilir. 2. seanstan sonra nihai sonuç görülür. Tedavi bittikten sonra dahi cilt yenileme etkisi devam eder."