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Mezra yolu açılarak hastaneye kaldırılan hamile kadının ikizleri oldu

VAN'ın Başkale ilçesinde doğum sancıları başlayan Yadigar Koç (37), yolu kapalı olan mezradaki evinden, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu alınarak hastaneye kaldırıldı.

19.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:05Mezra yolu açılarak hastaneye kaldırılan hamile kadının ikizleri oldu

VAN'ın ilçesinde doğum sancıları başlayan Yadigar Koç (37), yolu kapalı olan mezradaki evinden, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu alınarak hastaneye kaldırıldı. Yadigar Koç, hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.

Başkale ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında dün saat 19.30 sıralarında doğum sancıları başlayan 7 çocuk annesi Yadigar Koç'un yakınları, 112 sağlık ekiplerine verdi. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Yer yer 2 metreyi bulan karı temizleyen iş makinelerinin eşliğinde köye ulaşan ekipler, Koç'u ambulansa aldı. Saat 00.30'da Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Koç, burada yaptığı doğumla biri kız, 2 çocuk dünyaya getirdi.Koç ailesi, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.



Başkale, Güncel

Kaynak: DHA

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