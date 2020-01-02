Haberler » 3. Sayfa » Mezrada ahır yangını - Haberler

Mezrada ahır yangını

Van'ın Erciş ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

02.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:27 Mezrada ahır yangını
'ın ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Süleyman mezrasında meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye ekip sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale esnasında dumandan etkilen bir kişi ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, ahırda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

İtfaiye, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:13   AK Parti'li Akbaşoğlu ile CHP'li Altay arasında 'tezkere' tartışması - Haberler
13:13   TBMM'nin gündeminde Libya tezkeresi var! İşte bütün detaylarıyla Libya Tezkeresi - Haberler
13:09   Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Haberler
13:08   Kütahya'da saniye saniye kaza anları - Haberler
13:06   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde" - Haberler
12:37   Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Libya tezkeresine "hayır" oyu vereceğiz - Haberler
12:15   İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi - Haberler
12:09   Mobil PTT şubesinden para çalan şahıs ayakkabısından teşhis edilerek yakalandı - Haberler
11:57   Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
11:52   Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi - Haberler
2.01.2020 13:17:32