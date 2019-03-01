Mezun Oldukları Okulda Yeni Öğrenciler Yetiştiriyorlar

Kırşehir
'de 15 öğretmen, mezun oldukları okulda yeni öğrencilerin yetişmesi için emek veriyor.
Yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan ve binlerce mezun oldu. Cacabey Ortaokulunda geçen sürede Öğretmenlik mesleğini seçen okulun eski öğrencilerinden 15'i, başka okullarda görev yaptıktan sonra mesleklerini Cacabey Ortaokulu'nda sürdürmeye başladı. Okul Müdürü
Hayati Barça, 100 öğretmenin görev yaptığı Cacabey'de bin 610 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Kendisinin de bu okulun öğrencilerinden olduğunu ifade eden Barça, ortaokuldaki öğretmeninin de geçen yıl emekliye ayrıldığını ifade etti.
Bu okulda eğitim gören binlerce öğrenciden 15'inin okullarında öğretmen olarak görev yaptığını vurgulayan Barça, şunları kaydetti:
"Bin 610 öğrencisi ve 100 öğretmeni olan bir okuldayız. Cacabey Ortaokulu başarılarıyla ön plana çıkan bir okul. Bundan gurur duyuyoruz. Burada öğretmenlerimizin mezun ettiği 15 öğrencimiz, sıralarını paylaştıkları okulda öğretmenlik yapıyor. Aynı yerde görev yapıyoruz. Benim öğretmenim de buradan geçen yıl emekli oldu. Onun müdürlüğünü yapmak bana nasip oldu. Benim derslerime girmişti. Bunlar gurur verici."
Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA