Mezun Oldular, Sertifikalarını Aldılar

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 200'ü çocuk, 100'ü yetişkin olmak üzere 300 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Bugüne kadar 2 bin 200 öğrencinin tiyatro başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında eğitim aldığı Folkart Academy, 2019 yılında da eğitimlerini sürdürüyor. Bahar ve Güz Dönemi olarak 2 ayrı dönem olarak planlanan eğitimlerin Bahar Dönemi Tiyatro Atölyesi tamamlandı. Folkart Academy'de 2019 yılı Bahar Dönemi'nde 200 çocuk, 100 yetişkin olmak üzere toplam 300 kişi Tiyatro Atölyesi'nde alanında uzman ve ünlü isimlerden eğitim aldı. Öğrenciler için Folkart Academy Tiyatro Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi.

AİLELERE TEŞEKKÜR

Ailelerin de çocuklarının heyecanına ortak olduğu törende Folkart Academy Proje Koordinatörü Volkan Severcan, öncelikle çocuklarını sanatla buluşturduğu için ailelere teşekkür etti. Folkart'ın 2017 yılında çocuklar ile gençlere sanat sevgisi aşılamak için Folkart Academy'i kurduğunu anlatan Severcan, Folkart Academy bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 200 kişiye eğitim verdiklerini belirtti. Kursiyerlerin bu eğitimle sadece tiyatroya adım attıklarını vurgulayan Severcan, profesyonel tiyatro eğitiminin ise 18 yaşından itibaren verilebileceğini söyledi.

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Severcan, 2019 Bahar Dönemi için eğitimlerin sürdüğünü belirterek, Tiyatro Atölyesi Özel Sınıfı'nın eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti. Severcan, "Folkart Academy eğitimleri Halk Oyunları, Salon Dansları, Polifonik Koro ile Sınavla Tiyatro ve Çağdaş Dans/Bale Özel Yetenek Sınıfları'nda da eğitimlerimiz sürüyor. 60 kişi Halk Oyunları ve 60 kişi de Salon Dansları eğitimi alacak. Özel yetenek sınavı ile seçilecek bale öğrencileri için de açılan sınıfta eğitimlerimiz hem çocuklara hem de yetişkinleri yönelik olarak sürecek. Ayrıca bir önceki dönem yapılan sınav ile 1500 kişi içinden seçilmiş 120 kişilik Polifonik Koro, bu dönemde de eğitimlerine devam edecek" diye konuştu.

Törende çocuklarının sevincini paylaşan aileler, Folkart yöneticilerine ve Folkart Academy eğitmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler