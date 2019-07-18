Mezuna kalmak ne demek? Mezuna kalmak nedir, ne anlama gelir?

2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 17 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçları sonrası öğrenciler sosyal medyada sık sık mezuna kaldıklarını dile getirdi. Mezuna kalmak ne demek? İşte detaylar…

MEZUNA KALMAK NEDİR?

Üniversiteye yerleşmek hedefiyle 2019 YKS sınavına giren binlerce genç, karşılaştıkları sonuçlar karsısında sosyal medyadan mezuna kaldıklarını dile getirdi. Mezuna kalmak,öğrencilerin hayal ettikleri veya istedikleri puanı alamayıp kendilerine 1 yıl daha sınava hazırlanmak için verdikleri süredir. Mezundan kasıt da, öğrenci artık mezun olmuş ve lise diploması almıştır. Mezuna kalan öğrenci, kendisine daha çok zaman ayırıp ders çalışma şansı yakalar. Mezuna kalmak genel olarak 1 yıl daha şans verip üniversite sınavına hazırlanmak denebilir. Mezuna bırakmanın avantajları ise tecrübedir. Daha önce deneyimlenen bir sınav tecrübesi ve bilgi birikimi vardır bu da çalışılan konuların ve derslerin daha iyi kavranmasına neden olacaktır. Dezavantajları ise bir zaman kaybı olarak görülebilir. Üniversiteye girenlerin yanı sıra mezuna kalan öğrenci hayata bir yıl daha geç başlar. Girilen sınavda da sonucun başarılı olacağı net değildir.