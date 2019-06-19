19.06.2019 21:33
Haberler» Güncel» Haber

Mezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralı

Mezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralı

KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı.

KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı.
Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyumu'nda düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Törenin, kurulacak mini platform ile devam edeceği, ancak konser programının iptal edildiği belirtildi.
Öte yandan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen bir bıldırcın, duyarlı bir kişi tarafından bulundu. Bitkin haldeki bıldırcın, haber verilmesiyle gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.


- K
Kaynak: DHA
Burhanettin Uysal, Karabük, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:29 Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
22:27 Trafik kazası: 1 yaralı
22:27 Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
22:27 İZMİR Cezaevinden izinli çıktı eski eşi ile eski baldızını öldürdü
22:25 Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon son maça kaldı
22:25 Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık çıktı
22:21 Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması'na katıldı