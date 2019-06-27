27.06.2019 17:03
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Mezuniyet töreninde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Mezuniyet töreninde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezuniyet töreninde yakalanıp gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir 'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezuniyet töreninde yakalanıp gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/218 esas sayılı dosyası çerçevesinde, haklarında örgütün Eskişehir il yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklarla irtibatının olduğu belirlenen şüpheli Abdullah C. (24), katıldığı mezuniyet töreninde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Abdullah C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir , 3. Sayfa

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