6 gün sonra doğum günüydü! Üniversiteli Mert gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir'in Urla ilçesinde, önceki akşam hocasının evindeki bir mezuniyet partisine katılan yan evin bahçesine kaçan voleybol topunu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mert Motör, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Motör, için, DEÜ Konservatuvar'da da uğurlama töreni düzenlendi. Anne Ayten Motör'ün, Mert'in mezuniyet cübbesi koyulan tabutunun başında, "Ben robot oldum oğlum. Şimdi seni bir daha göremeyecek miyim" diyerek gözyaşı dökmesi herkesi hüzne boğdu. Mert Motör'ün 6 gün sonra, (26 Haziran) doğum günü olduğu öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesinde mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi Mert Motör'ün (25) cenazesi toprağa verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Motör için Karabağlar ilçesindeki İlahiyat Camisinde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Motör'ün annesi Ayten, babası Mustafa Motör ile yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

Bu yıl mezun olmaya hak kazanan Motör'ün tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi ve kep konuldu.

Torununun tabutuna sarılmak isteyen anneanne Ayşe Aytaş, fenalık geçirdi. Anne Ayten Motör de oğlunun tabutu üzerindeki fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Mert Motör'ün 26 Haziran 1994'te doğduğu, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

PROVA YAPTIĞI SAHNEDE TÖREN

Namazın ardından Motör için öğrenim gördüğü DEÜ Devlet Konservatuvarında tören düzenlendi.

Motör'ün eğitimi sırasında provalar yaptığı salonda gerçekleştirilen törende, fotoğraflarından oluşturulan videonun izlenmesi sırasında arkadaşları ve sevenleri gözyaşı döktü.

Daha sonra hocaları ve arkadaşları Motör'ü anlattı.

Mert Motör, önceki akşam Bademler Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde dinlenmek için elektrik direğine yaslanmış, elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Dün düzenlenmesi planlanan DEÜ Devlet Konservatuvarı mezuniyet programı da olayın ardından iptal edilmişti.