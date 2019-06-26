26.06.2019 23:11
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Mezuniyetinden bir gün önce ölen üniversiteliye doğum günü

Mezuniyetinden bir gün önce ölen üniversiteliye doğum günü

İzmir'in Urla ilçesinde mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi Mert Motör'ün 25. yaş günü sahnede kutlandı.

İzmir 'in Urla ilçesinde mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi Mert Motör'ün 25. yaş günü sahnede kutlandı.
Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, Motör'ün arkadaşları müzik ve dans gösterileri sundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Motör için düzenlenen etkinliğe ailesi, okul arkadaşları ve akademisyenler katıldı.
DEÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Altan Akatay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Motör'ün yaş gününü tam da onun istediği gibi sahnede, ailesiyle ve dostlarıyla kutladıklarını söyledi.
Motör'ün hayalinin opera sanatçılığı olduğunu anlatan Akatay, "Bazı insanların farklı bir enerjisi vardır, Mert de onlardan biriydi. Kısa sürede sınıfın, hatta konservatuvarın en sevilen isimlerinden olmuştu. Her zaman herkesin yanındaydı." diye konuştu.
Motör, 18 Haziran'da mezuniyetine bir gün kala Bademler Mahallesi'nde bir site bahçesinde dinlenmek için yaslandığı elektrik direğindeki akıma kapılmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
DEÜ Devlet Konservatuvarı mezuniyet programı olayın ardından iptal edilmişti.
Kaynak: AA
Bornova , Urla , İzmir , Güncel

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