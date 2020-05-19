Trabzon'da mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu

Trabzon'da mezunların kurduğu bando takımı 19 mayıs coşkusu yaşattı.

Trabzon'da mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:05

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA MORAL

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gösteri sunan Vakfıkebir Sivil Bando Takımı grubu, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaları unutmadı. Grup, ilçe devlet hastanesi önüne de gelip, burada gösterilerini sürdürdü. Grubun gösterilerine, sağlık çalışanları alkışlarla eşlik etti

Vakfıkebir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçedeki okullardan mezun olan ve okul yıllarında bando takımında yer alan, aralarında akademisyen, öğretmen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu, kurdukları 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı'yla ilçe sakinlerine bayram için gösteri sundu. Özel hazırlattıkları Türk bayraklı tişörtlerle sokağa çıkan grubun gösterisi, ilgiyle izlendi.

SOSYAL MESAFELİ BANDOYA İLGİ

İlçe halkı da, ellerinde Türk bayrakları ile maske takıp, sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yapan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti. Grubun performansı alkış alırken, özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evlerinde geçiren çocukların ilgi odağı oldu. Çocukların yanı sıra gençler ve ilçe sakinleri bu anları, cep telefonu kameralarınca kayda aldı. Hükümet Konağı'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan bando grubu, gösterilerine ilçe sokaklarında devam etti.

İlçe sakinleri, böyle anlamlı etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Vakfıkebir, 19 Mayıs, Güncel, Haber

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