14.06.2019 22:37
Haberler»Güncel » Haber

MFÖ, Gaziantep'te konser verdi

Pop müzik grubu MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu.

Pop müzik grubu MFÖ, Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu.
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.
Konserde "Sarı Laleler", "Ele Güne Karşı" ve "Tam Ortasındayım" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendiren gruba, hayranları da eşlik etti.
Mazhar Alanson, şarkılarına eşlik eden öğrencilere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü.MFÖ, Gaziantep'te konser verdi
Kaynak: AA
Mazhar Alanson, Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:36 Makyajlı Hyundai Elantra, Türkiye'de Satışa Sunuldu
23:36 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sofya'da
23:36 Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler
23:35 (Geniş Haber) Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
23:35 Nursel Ergin, Rıdvan Dilmen anısıyla programa damga vurdu!
23:35 Trump, İran'ın tanker saldırısı açıklamalarını reddetti
23:34 (Geniş Haber) PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ