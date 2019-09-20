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MGC Başkanlığına Vahap Güner seçildi

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanlığına Vahap Güner'i getirildi.

20.09.2019 19:22MGC Başkanlığına Vahap Güner seçildi
Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanlığına Vahap Güner'i getirildi.
MGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MGC Başkanı Haydar Karaduman'ın vefat etmesiyle boşalan cemiyet başkanlığı için cemiyetin denetim kurulu gözetiminde yapılan MGC Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle genel sekreter Vahap Güner Güner'i başkan seçildi.
Başkan yardımcılıklarına Mustafa Eren, Ali Er, genel sekreterliğe Ali Aladağ, muhasipliğe Remzi Hayta, yönetim kurulu üyeliklerine ise Esma Karadoğan, Hüseyin Erduran, İsmail Demirci, Hüseyin Karaaslan, Kayhan İnceoğlu, ve Nursel Tokgöz getirildi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Haydar Karaduman, Güncel

Kaynak: AA

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