MGC üyeleri iftarda buluştu

Kaynak: İHA

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, yargı reformu paketinde yer alan icra ilanlarıyla ilgili yeni düzenlemenin yerel basını tamamen yok edeceğine dikkat çekerek, bu vahim yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.MGC üyeleri, geleneksel iftar programında bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de katıldığı iftar programında konuşan Demirtaş, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun öne çıktığı günler olduğunu söyledi. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programını, önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek devam ettireceklerini kaydeden Demirtaş, üyelerinin yaklaşan Ramazan Bayramını da kutladı.Konuşmasında yargı reformu paketine de değinen Demirtaş, resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının, yeni uygulamada kalkacağını, bunun da Anadolu basınına büyük darbe vuracağını söyledi."Bu vahim yanlıştan dönülmesi için çağrıda bulunuyoruz""Ülkenin bir yargı reformuna ihtiyaç duyduğu gerçektir" diyen Demirtaş, şöyle devam etti; "Bireysel hak ve özgürlükler, halkın haber alma hürriyeti, toplumun adalete ve dolayısıyla devlete olan güvenini yeniden tesis edecek düzenlemeler zaruridir ve desteklenmelidir. Nitekim Mersin Gazeteciler Cemiyeti olarak, evrensel hukuk normlarının ülkemizde uygulanır hale gelmesini her zaman savunmaktayız. Ancak reform paketi kapsamında yer aldığını öğrendiğimiz bir husus, demokrasinin olmazsa olmazı yerel basını tamamen yok edecek bir nitelik taşımaktadır. Yeni düzenleme bu şekliyle yasalaşırsa, bundan böyle icra ilanlarının mahalli gazetelerde yer alma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Bu durum, pek çok kazanımını zaten yitiren Anadolu basını için önemli bir gelir kaynağının daha kesilmesi anlamına gelecek ve kapısına bir bir kilit vurmaya başlayan yerel gazete işletmeleri, tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Hakkın, hukukun ve doğruların yanında olan Anadolu basını, ülkemizin sağduyu sesidir. Bu sesin kısılması, halkın haber alma hakkının da sekteye uğratılması anlamına gelecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, siyasi parti genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, siyasi parti grup başkanlarımıza, milletvekillerimize ve devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bu kurumların yöneticilerine, bu vahim yanlıştan dönülmesi için MGC olarak çağrıda bulunuyoruz." - MERSİN