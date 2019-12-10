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MGC'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

10.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:23MGC'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden MGC Başkanı Vahap Güner ziyaretlerin Malatya basına ve MGC'ye güç verdiğini belirterek, "Malatya'nın bir takım sorunlarını dile getirirken kullanmış olduğu birleştirici yaklaşımı ve açıklamalarından dolayı MHP ilçe başkanı Samanlı'ya, Muhtarların sorunlarını yakından takip eden Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş'a ve Malatya'nın ulaşımı için hizmet veren başkan İnce'ye çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Malatya basınının her daim yanlarına olduklarını belirten MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise gazeteciliğin büyük fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirterek "Bütün gazetecilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Haydar Karaduman'ı kaybetmenin üzüntülerini yaşadıklarını kaydeden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'de "Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetiminin başkan Haydar Karaduman'ın bırakmış olduğu vizyon ve ilkeler doğrultusunda daha da ileri götüreceğinden şüphemiz yoktur. Malatya basını şoför esnafımızın her daim sesi olmuştur. Bu noktada her zaman basınımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Basının halkın özgür sesi olduğunu ifade eden Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ise "Geçmiş yönetimin başında olan Haydar Karaduman'ı hem rahmetle yad edeceğiz. Karaduman'ın çalışma arkadaşları olan sizlerinde onu hep yaşatacağınıza inanıyor, başta Vahap Güner başkan olmak üzere hepinizin Malatya basınını daha iyi yerlerde temsil etmenizi, Haydar ağabeyden teslim aldığınız bayrağı gençlere daha iyi yerlerde teslim etmenizi diliyor hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Battalgazi, Malatya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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