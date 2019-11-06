MGD '24. Altın Objektif Ödülleri' sahiplerini buldu

Her yıl MGD tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği "Altın Objektif Ödül Töreni"ne bu yıl da ilgi yoğundu.

Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece, MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda ve Netflix'in sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin üstlendi.

Ödüler alkışlar arasında sahiplerini buldu

Türkiye'nin sanat elçileri Karsu ve Summer Cem'in şarkılarıyla keyifli dakikaların yaşandığı organizasyona, izlenme rekorları kıran ve gecede ödül alan Mucize Doktor, Her Yerde Sen ve Bir Zamanlar Çukurova'da dizilerinin ekipleri damga vurdu.

"Yılın Şarkısı" kategorisinde Merve Özbey'in "Yaramızda Kalsın" isimli şarkısı ödüle layık görülürken, "Yılın Proje Albümü" kategorisinde "Usta Çırak" albümü ile Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun ödüle layık görüldü. "En İyi Kadın Yorumcu" ödülünün sahibi Sıla olurken, "En İyi Erkek Yorumcu" ödülünü Mustafa Sandal, "En İyi Arabesk Fantezi Müzik" ödülüne ise Ebru Yaşar layık görüldü. "En İyi Kadın ve Erkek Tiyatro Oyuncusu" kategorilerinde ise Funda Eryiğit ve Kerem Alışık kategorinin seçilen isimleri oldu.

"En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu" Deniz Uğurseçilirken, "En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu" ödülüne ise Akın Akınözü layık görüldü.

"Yılın Drama Dizisi" kategorisindeki ödülü "Mucize Doktor" alırken, "Yılın Romantik Komedi Dizisi" ödülünü "Her Yerde Sen" dizisi aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı "Organize İşler Sazan Sarmalı" ise "Yılın Sinema Filmi" seçildi.

"Yılın Dizisi" seçilen "Bir Zamanlar Çukurova" nın başrol oyuncusu Vahide Perçin "Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu" ödülünü göğüslerken, Kerem Alışık ise "Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

"MGD Jüri Özel Ödülü"nün sahibi ise, Okan Bayülgen oldu. Gecenin bir önemli ödülü de Türkiye'nin marka yüzü oldu, bu ödüle Turkcell layık görüldü.