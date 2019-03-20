Mgk Bildirisinde Yeni Zelanda'daki Katliam Kınandı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-zelanda/' title='Yeni Zelanda'>Yeni Zelanda</a>'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. Bildiride ayrıca, '<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/munbic/' title='Münbiç'>Münbiç</a> ve <a class='keyword' href='/firat/' title='Fırat'>Fırat</a>'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suriye/' title='Suriye'>Suriye</a>'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek' denildi.<br><br>(İHA)