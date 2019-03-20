20 Mart 2019, 21:01
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Mgk Bildirisinde Yeni Zelanda'daki Katliam Kınandı

Mgk Bildirisinde Yeni Zelanda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. Bildiride ayrıca, "Münbiç ve Fırat'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek" denildi.

(İHA) Masum, Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: İHA