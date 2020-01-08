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MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

08.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:58MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, valiliğe gelişi sırasında Hacımüftüoğlu'nu Vali Ümit, yardımcıları Ahmet Atılkan, İlhan Turgut ve Çağlayan Kaya'nın karşıladığı belirtildi.
İlk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hacımüftüoğlu'nun, daha sonra beraberindekilerle Vali Ümit'in makamına geçtiği ve kentin genel durumu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.
Açıklamada, Vali Ümit ve MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nun, kurumsal faaliyetlerle ilgili fikir alış verişinde bulunduğu da kaydedildi.

Ahmet Atılkan, İlhan Turgut, Bolu, Mgk, Güncel

Kaynak: AA

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