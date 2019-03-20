Son Dakika! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:50'de başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamadan başlıklar:

"ALINAN TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ"

1 Mart'ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi.

Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır.

"ASLA İZİN VERİLMEYECEĞİ KUVVETLE VURGULANDI"

Türkiye'nin Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı.

Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.

Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır.