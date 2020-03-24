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MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı

Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide koronavirüs belirtilerine rastlanmadığını açıkladı.

24.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:18
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ta tespit edilmesi, futbol camiasını tarafından derin üzüntü ile karşılandı. Özellikle 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında bu talihsiz olayın meydana çıkması, o gün statta görev yapan birçok isimde de korona virüs görülme şüphesini doğurdu.

Bu kişiler arasında karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen ve yardımcılarıyla, mücadelenin gözlemcisi ve temsilcisi de yer alıyordu. Konu hakkında TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Zekeriya Alp, şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide koronavirüs belirtilerine rastlanmadığını söyledi.

"HERKES İZOLE BİR ŞEKİLDE EVİNDE"

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun tüm isimlerle iletişim halinde olduğunu belirten Alp, "Herkes izole bir şekilde evinde. Kimsede semptomlara rastlanmadı. Kontrollerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı. MHK Başkanı Zekeriya Alp sadece Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görevli isimlerle değil, 26'ncı haftada görev yapan tüm hakem, gözlemci ve temsilcilerle sürekli bilgi alışverişinde olduklarını belirtti. Alp, kimsede belirti olmadığı için şu ana kadar test yapılmadığını ancak en küçük bir bulgunun ortaya çıkması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Hürriyet



Etiketler: Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Galatasaray, Spor

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Haberler ›› Spor ››MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı - Spor
Yorumlar (2)
BUNAK:ÇALSIN DÜDÜKLER BAŞLASIN MAÇLAR LOO
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KADIKÖY:Kötülere bişey olmaz. Haram yemeye kul hakkı yemeye devam. İnsanlığın sizin gibi günahkarlara ihtiyacı var
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