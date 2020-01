MHK Başkanı Zekeriya Alp'in basın toplantısı: (3)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de sezonun ilk devresinde gündem olan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ve 2 saat süren basın toplantısında konuşan Zekeriya Alp, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasının zor olduğunu söyledi.Konuyla alakalı TFF'nin anlaşmış olduğu bir kurum bulunduğunu belirten Zekeriya Alp, "VAR kayıtlarının açıklanması biraz zor çünkü bizimle ilgili bir durum değil. Özel bir anlaşma var. Bu konuyla ilgili TFF'nin bir kurumla anlaşmış olması söz konusu. Para istiyorlar. Biz nasıl ve neden verelim. VAR kayıtlarının açıklanması gibi bir durum söz konusu değil. VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz. Öğrenmek de istemiyoruz. Çok acil, çok ilginç bir durum söz konusu olursa, 'VAR kayıtlarını bize açıklayın.' deriz. En doğrusu, bizim VAR kayıtlarıyla uzaktan yakından ilgimizin olmaması." ifadelerini kullandı.Sezon başında VAR'la ilgili eğitim amacıyla konunun bir numaralı ismini Türkiye'ye davet ettiklerini hatırlatan Alp, "Bu eğitime bütün basındaki arkadaşları davet ettik, 6 kişi geldi. Bu eğitim o kadar önemliydi ki VAR ile ilgili dünyanın en iyi arkadaşlarını bu eğitime çağırdık. Önem verilip verilmemesiyle ilgili bunu söylüyorum." diye konuştu."Fırat Aydınus 1,5 sene sonra hakemliği bırakacak"Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus'un 1,5 sene sonra görevini bırakacağını açıkladı.Aydınus'un başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Alp, "Fırat Aydınus 1,5 sene sonra hakemliği bırakacak. Son zamanlarında hakemlik yapanlardan beklentimiz çok daha fazla. Gençlerimize gerek moral gerekse eğitim amaçlı destekleri olması şart." değerlendirmesinde bulundu.TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanıyla görüşeceğinin altını bir kez daha çizen Alp, yalnız başına ise hiçbir başkanla görüşmeyi doğru bulmadığını ifade etti.Zekeriya Alp, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile sosyal medyada dolaşan fotoğrafının, MHK başkanı olmadığı bir döneme denk geldiğini dile getirerek, VAR'da başarılı olacak hakemlere, yönetmeliğe ilave ederek bir süre daha görev vermeye çalışacaklarını aktardı.Ana hedeflerini, hakemlerin standart kararlar vermeleri olarak belirlediklerini vurgulayan Alp, sezon başında hakemliği bırakan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar ile ilgili ise şunları kaydetti:"Arkadaşlarımızdan Bülent Yıldırım zaten yaşını doldurmak üzereydi. Fakat talimatlarda operasyonla sene sonuna kadar uzatılması söz konusuymuş. Her iki hakemin performanslarının değerlendirmesi ortaya kondu. İki hakemin de son sıralarda yer aldığı görüldü. 3-4 ay sonra hakemliği bırakacak durumdaysa bu arkadaşların yapması gereken şey belli. Oğuz Sarvan'la beraber onlarla konuştuk. Sizleri bu sezon kadromuzda düşünmüyoruz, sebebi de şu dedik. En doğru şey, kendilerinin istifa edip daha iyi anılarla anılmasıydı. Hakemliği bırakmalarındaki sebep olarak performans 1, yaş 2 diyebiliriz."Sarvan: "Hakem hatalarından şikayet etmeyen takım yok"MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, her takımın hakem hatalarından şikayet ettiğini belirtti.Kendilerinin atamalarla ilgili bir sisteminin bulunduğunu anlatan Sarvan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hakem hatalarından şikayet etmeyen takım yok. Her şikayet eden 'Adil olunsun' diyor ama kimse haksız yere kazandık demiyor. VAR hakemliği konusunda doğru söylenen tek şey, bana göre Rıza hocanın söylediği. VAR hakemliğiyle sahadaki hakemlik çok farklı özellikler istiyor. Genç hakem, teknolojiye daha çabuk odaklanabilen biri, bu işi daha iyi yapabilir. Kadromuza baktığımız zaman, bazı arkadaşları özellikle mümkün olduğunca vermemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bir sonraki adımımız, ayrı bir VAR kadrosu olması. Sahadaki hakemlerde ayrı bir VAR kadrosu olması. Alt kategoriden de bu hakemler mutlaka olacaktır. İtalya uygulamasına başladı, biz de inşallah yakın zamanda buna geçeriz."Her takımın 1 kez VAR itirazı hakkının olması konusunda Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) vereceği karar göre hareket edeceklerini belirten Sarvan, bazı hakemlerle kulüplerin VAR'dan dolayı sorun yaşadığını hatırlattı.Söz konusu durumlara mümkün olduğu kadar dikkat ettiklerinin altını çizen Sarvan, "Mesela Alper Ulusoy ile Halis Özkahya'yı geçen sezondan dolayı yan yana getirmemeye çalışıyoruz. VAR kadrosu çok kısıtlı olduğu için, bazı hatalar oluyor. Biz de mükemmel iş yapmıyoruz. Bizim yorganımız biraz kısa. Bir taraftan çekince, diğer taraf açık kalıyor. Sizler de hep açık kalan kısmı görüyorusunuz." değerlendirmesinde bulundu.Sarvan, bir gazetecinin "Fenerbahçe maç kazandıktan sonra aynı hakem bir sonraki hafta maç alamıyor. Bu hakemleri etkilemez mi ?" sorusuna ise "Ben hakemlerin bunun farkında olduğunu bile sanmıyorum." cevabını vererek sözlerini tamamladı.(Son)