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MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik

MHK Başkanı Zekariya Alp, Koç Holding ile ticari ilişkisinin olduğunu ve bu durumun gayet normal olduğunu dile getirdi. Zekeriya Alp, hakemliği gençleştirmek için yola çıktıklarını belirtti.

03.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:44

MHK Başkanı Zekariya Alp, Koç Holding ile ticari ilişkisinin olması hakkında açıklamalarda bulundu.

MHK Başkanı olduktan sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir'e Koç Holding ile ticari ilişkisinin olduğunu ilettiğini ve 'Bizim en büyük sponsorumuz Koç Holding cevabını' aldığını ifade eden Alp, "Koç ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum, bu çalışma için de gurur duyuyorum. Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı'na ilettim, bana 'Bizim en büyük sponsorumuz Arçelik' dedi" ifadelerini kullandı.

"30 YILDIR KOÇ HOLDİNG'LE İŞ YAPIYORUM"

Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da tanıştığını ifade eden Alp, "Ben 30 yıldır Koç ile iş yapıyorum ve bir kez bile Ali Koç ile karşı karşıya gelmedim. Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da görüştüm. Ben 41 yıldır ticaret yapıyorum ve 30 yıldır da Koç Holding ile çalışıyorum. Bence etik! Ne gibi bir sonuç çıkabilir. Benim gibi bir sürü yönetici var Koç ile iş yapan. Bunun gündeme gelmesi çok enteresan. Hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya atılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.

"HAKARETE UĞRUYORUZ"

Takdir edilmesi gerekirken hakarete uğradığını dile getiren Alp, "Bakın ben bir iş adamıyım. Büyük bir fedakarlık yaparak bu görevi yapıyorum. Oturup bütün maçları izliyorum. Ondan sonra nelerle karşı karşıya kalıyorum. İnanılmaz. Taltif edilmemiz gereken yerde hakarete uğruyoruz. İşler hakarete vardığı, benim iş ilişkilerime geldiği zaman insanda şevk kalır mı? Evimizden uzaktayız. Her ay seyahat halindeyiz. El insaf. Gerçekler varsa çıkın yazın. 'Sen bu işi yapıyorsun karşılığında bunu elde ediyorsun' deyin mertçe. Biz bu mücadeleye madem soyunduk, biz bu mücadeleyi en sonuna kadar götüreceğiz. Biz hakemliği gençleştirmek için yola çıktık. Bizim fazla bir beklentimiz yok. Bu camiaya bir şeyler katmak amacımız, kattığımız da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik

Merkez Hakem Kurulu, Nihat Özdemir, Koç Holding, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (8)
61: bu kadar rezillik yeter utanmadan birde basın açıklaması yapıyor İSTİFA
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SAZAN SARMALI 0101...: BENCE ETİKMİ BIRAK BU İŞLERİ ETİK DEĞİL BENCE İÇİNE ETTİK DE OLSUN BİTSİN
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LÜTFEN GAZA GELMEYİN.: çeşit bahanelerle, piyasayı yeşil sermayenin emrine verme oyunlarına gelmeyin. A işletmesinin B işletmesi ile ticari ilişkisi sorgulanırken, 750 seyirciye oynayan bir takımın nasıl ayak ta durduğu, milyon Euro luk ödemeleri hangi kaynaktan yaptığı hiç sorgulanmıyor. .
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9 0
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KATİPOĞLU-UŞAK: İS-TİF-A edin. . herkes rahatlasın. TÜRK FUTBOLU KURTULSUN fe. der. as. yon
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HOCA İYİMİSİN: FENERASYON İŞ BAŞINDA
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BEŞİKTAŞ ORDUSU: ZEKERİYA ALP İSTİFA EDECEKSİN. NİHAT-ZEKERİYA EL ELE HEP BERABER İSTİFA EDİN!
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BEŞİKTAŞ ORDUSU: ZEKERİYA ŞAŞIRMA SABRIMIZI TAŞIRMA FB MAÇININ VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN. REZİLLİKLERİNİZ ORTAYA DÖKÜLSÜ N
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ULTRAKEDİ: Hadi oradan yalancılar sizi. Kurallara göre yapılan hiçbir şeyde ve hiçbir kurumda sorun olmaz. Fener maçını masada Fener''e verdiniz işte. Limit konusunda kuralları uygulayın ve gerekeni yapın yapamıyorsanız ne konuşun ne de sen ve Nihat makamınızda olmayın gidin.
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