MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik

MHK Başkanı Zekariya Alp, Koç Holding ile ticari ilişkisinin olması hakkında açıklamalarda bulundu.

MHK Başkanı olduktan sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir'e Koç Holding ile ticari ilişkisinin olduğunu ilettiğini ve 'Bizim en büyük sponsorumuz Koç Holding cevabını' aldığını ifade eden Alp, "Koç ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum, bu çalışma için de gurur duyuyorum. Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı'na ilettim, bana 'Bizim en büyük sponsorumuz Arçelik' dedi" ifadelerini kullandı.

"30 YILDIR KOÇ HOLDİNG'LE İŞ YAPIYORUM"

Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da tanıştığını ifade eden Alp, "Ben 30 yıldır Koç ile iş yapıyorum ve bir kez bile Ali Koç ile karşı karşıya gelmedim. Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da görüştüm. Ben 41 yıldır ticaret yapıyorum ve 30 yıldır da Koç Holding ile çalışıyorum. Bence etik! Ne gibi bir sonuç çıkabilir. Benim gibi bir sürü yönetici var Koç ile iş yapan. Bunun gündeme gelmesi çok enteresan. Hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya atılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.

"HAKARETE UĞRUYORUZ"

Takdir edilmesi gerekirken hakarete uğradığını dile getiren Alp, "Bakın ben bir iş adamıyım. Büyük bir fedakarlık yaparak bu görevi yapıyorum. Oturup bütün maçları izliyorum. Ondan sonra nelerle karşı karşıya kalıyorum. İnanılmaz. Taltif edilmemiz gereken yerde hakarete uğruyoruz. İşler hakarete vardığı, benim iş ilişkilerime geldiği zaman insanda şevk kalır mı? Evimizden uzaktayız. Her ay seyahat halindeyiz. El insaf. Gerçekler varsa çıkın yazın. 'Sen bu işi yapıyorsun karşılığında bunu elde ediyorsun' deyin mertçe. Biz bu mücadeleye madem soyunduk, biz bu mücadeleyi en sonuna kadar götüreceğiz. Biz hakemliği gençleştirmek için yola çıktık. Bizim fazla bir beklentimiz yok. Bu camiaya bir şeyler katmak amacımız, kattığımız da inanıyorum" ifadelerini kullandı.