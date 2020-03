MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten açıklama Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, hakem yönetimleri ve kurullarıyla ilgili açıklama yapan kulüp temsilcilerini sağduyulu olmaya çağırdı.TFF'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Süper Lig'in 25. haftasında dün oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçıyla ilgili bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın beyanlarını "eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz" olarak değerlendiren Alp, metni hayretle ve derin bir üzüntüyle okuduğunu belirtti.Doğan'ın MHK ve hakemleri hedef tahtası haline getirdiğini ileri süren Zekeriya Alp, "Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir. MHK ve Türk hakemliği, hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur." ifadelerini kullandı.MHK Başkanı, Ertuğrul Doğan'ın açıklaması ve benzerlerine karşı yasal işlemler başlatılacağını aktararak, şunları kaydetti:"Kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır. Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir. Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır. Bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlem başlatılacaktır. Tek amacı en adil şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir."

Kaynak: AA