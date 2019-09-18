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MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Alanya-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama: Kesinlikle kural hatası yok

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve kural hatası iddialarıyla gündeme gelen Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, "Kesinlikle kural hatası yok" dedi.

18.09.2019 09:07

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor'un attığı ilk ve ikinci golle ilgili detaylı incelemelerde bulunup maçın tekrarı için başvuru yapmaya karar verdi.

Çok tartışılan kural hatası itirazları ve hakem eleştirileriyle ilgili Sözcü gazetesine konuşan MHK Başkanı Zekeriya Alp, "Kesinlikle kural hatası yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor" dedi.

"YORUMCULAR ORTAMI BİLEREK GERİYORLAR"

Alp, "Göreve başlarken Nihat Özdemir başkana da söyledim; her hakemi her maça veririm. Yok Fenerbahçe o hakemi istemiyor, yok Beşiktaş bunu istemiyor, Trabzon ile o hakemin sorunu var... 'Şu maçta şu, bu maçta bu' yaklaşımıyla hakem de bulamayız. Neymiş VAR bunu görmüş, öbürünü görmemiş... Biz bilimsel çalışıyoruz. Hakem 'siyah beyaz' hata yaptıysa dinlendirilir. Gözlemci raporuna göre karar veririz. Yorumcular ortamı bilerek geriyorlar" dedi.

"KURAL HATASI YOK"

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına kural hatası olup olmadığı sorulan Alp, "Kesinlikle kural hatası yok. Çok da güzel maç yönetti; aslan gibi yönetti. Maçta hiçbir sorun yok. Ne yapalım? Bu hakemlerle bu ligi götüreceğiz. Galatasaray maçını Palabıyık kötü mü yönetti? Meler Beşiktaş maçında kötü müydü? Hem Fener hem Beşiktaş yenildi. Galatasaray zor kazandı. Trabzon beraberliğe razı oldu. Demek ki büyük-küçük takım yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti onlar sağlıyor.

"HALİS ÖZKAHYA İYİYDİ"

Bana göre kural hatası yok. Ama hukuk kuruluna başvurabilirler. Orada incelenir. Halis Özkahya çok iyi maç yönetti" değerlendirmesinde bulundu.

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MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Alanya-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama: Kesinlikle kural hatası yok

Merkez Hakem Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Zekeriya Alp, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(44)
TOKATÇI:Hala diyorum getirin arif erdemi konuşsun!
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SSSSS:AYSUN YANAL HOCA HAŞIRT DİYE BİR SES DUYDUN MU
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FIRTINA 61:Trabzon beraberliğe razı oldu da ne demek? Hakemler adam gibi maç yönetseydi Trabzon''un yediği golden önce faulü verirdi. Yok bilimsel çalışıyoruz diyorsunuz ama ne hikmetse bu bilim Trabzonspor''a gelince unutuluyor!!! Haaa… Trabzon''un yanlışları yok mu? Takımın kötü futbol oynaması, hocanın oyuncu değişikliklerindeki tercih hataları v. s. olsa bile maçı yöneten hakemin bize yapılan bir faulü çalmamasına engel olmaması gerekiyor.
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ANTİ MAFYA:Demokrasi nin beşiği Brügge haydi bol gol yağdır cin con a Tecavüz nitelikde bir skor umudu ile haydaaaaa
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CİMBOMLU:ANTİ MAFYA ERMENİ TOHUMU OLDUĞUN APAÇIK, BEN AVRUPA DA FB VE BJK YİDE TUTARIM.
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3 0
060:beyinsizler gerçektenmi itiraz etmişler acaba. ne olacak kanarya beyni
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HAKEM FIRAT AYDINUS:HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENERBAHÇE
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CİMBOMLU:YARDIMCISINI DÖVEN AHLAKSIZ VE ŞEREFSİZSİN FIRAT AYDINUS.
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3 1
CİMBOMLU:AYVA ÇİÇEK AÇMIŞ YAZ MI GELECEK FIRAT AYDINUS SAMİ YEN E NASIL GELECEK
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14 1
BEŞİKTAŞ ORDUSU:UTANMADAN ZEKERİYA ALP HALİS ÖZKAHYA İYİ MAÇ ÇIKARDI DİYOR, ALANYANIN NET İKİ PENALTISINI VE FENERLİ OYUNCUYA NET KIRMIZI KART ÇIKARMADI HAKEMİN BİLEREK NE DİYON SEN. KURAL HATASI YOK O DOĞRU AMA.
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