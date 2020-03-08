MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin...
MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum"
08.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:01
MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin...
Etiketler : Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Trabzonspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Spor
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Spor
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Spor
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz