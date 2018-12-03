03 Aralık 2018, 16:17
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MHK'dan Derbi Hakemlerine ve VAR'a Geçer Not

Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemlerine ve video hakemlerine geçer not verdi.

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarının yankılarıyla arasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine de kritik hakem kararları damga vururken TFF cephesi 90 dakikanın ardından koca bir oh çekti.

Maçın hakem triosu ve VAR odası hem TFF hem de MHK cephesinden olumlu puan alırken belki de güne en çok damga vuran Onyekuru lehine çalınan penaltı kararının iptali konusunda ise flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

"ONYEKURU'NUN NECİP'E FAULÜ VAR"

Hakem hocalarının ve kamuoyunun "Onyekuru'nun elle müdahelesi mi önce yoksa Necip'in Onyekuru'ya müdahalesi mi?" sorusunu tartıştıkları ve ikiye bölündükleri durumda VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru'nun rakibi Necip'e arkadan koluyla müdahele ederek faul yaptığının tespit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi.

"TOP SANTRAYA DOĞRU VURULUYOR"

Diğer yandan Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı topun Vida'nın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili MHK cephesinin hakemin verdiği "devam" kararının hem kendi hem de FIFA talimatlarına göre doğru bulduğu ifade edildi. Buradaki ayrıntının, topun yakın mesafeden gelmesi, Vücuttan sekmesi kadar topun santraya doğru uzaklaştırılma durumunun önemine vurgu yapıldı.

OZAN KABAK'IN TABANLA GİRMESİ

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışında hem hakem hem de VAR Mete Kalkavan arasındaki diyaloğu protokele uygunluk açısından yerinde ve doğru bulan MHK cephesinin, penaltı öncesi Çakır'ın verdiği çift vuruş kararını da yerinde bulduğu belirlendi. Verilen çift vuruş kararında Ozan Kabak'ın topa tabanıyla gelmesinin hakem Çakır'ın verdiği kararı doğruladığı ifade edildi.

(Sporx)

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:17



YORUMLAR (34)
BURSASPORLU: rezil futbol olmayan faulden gelen penaltı golü ve hakemle gelen ''şerefli'' galibiyet:) tff mhk kutucu bjk yi potaya soktu net. Ozan ın direkten dönen topu. Onyekurunun karşı karşıya kaldığı ofsayt diye kesilen (pozisyon bitmeden ofsayt kaldıramaz) 2 verileyen penaltı. off offf. agücü verilemeyen penaltı. medel atılmadı. adriano atılmadı.
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RENKLİLER: Ağlasanızda yırtınsanzda artık var sistemi var renkliler tffye mhkye laf atmayın cıkın hakkınızla alın macları bu tff bu mhk varken en cok şampiyon olan yine renkliler ne oldu da şmdi leke atıyonuz eee desenize artık var sistemi geldi bizim sistem cöktü 20yıldır aldınız kirli şampiyonluklarınızın yerine sayı var sistemi sizi adam eder
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RENKLİLER: Renkliler ağlamaya başladı bizim yıllarca canımız yandı haksız yere haram şampiyonluklarınız cıkıyo ortaya var cıkarandan Allah razı olsun bu var 20 sene önce cıksaydı bırak yıldız takmayı ilk 5 giremezsiniz tff mhk ya laf söyleyen cinconlar bu tff bu mhk varken en cok kupa alan şampiyon olan takım kim bakın bakalım kim kollanıyomuş ne oldu var sistemi yaptınız cakallıklarımı cıkardı piyasaya adaletin olmadı yerde anarşi başlar biz yıllarca sineye cektim ama işte Allah büyük onun adaletinden kacamazsınız..
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TFF ÇAKAR MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE NE GÖRÜŞTÜ: ne beklenirdi ki:) BJK nin penaltı öncesi apaçık kesin net faul vadı gs lehine pektemek eğilmekten beli kırıldı:) Gs lehine faul vardı. Topa kafasını sokamaz. Erman Toroğlu, Mustafa Çulcu, İlker Yağcıoğlu Ahmet Çakar vs. gs lehine faul dedi. Zaten önce Çakır da vermedi sonra bir şey düşünde verdi. Onyekuru ya önce penaltı sonra el var. Necip faul var demiyor el var diyor. Net penaltı. Vida nın ki tartışılır ama göüğüse gelmiyor sıyırıyor eller çok açık penaltı olabilir. MEdel ekırmızı çıkmadı.
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  • HEMŞİNLİ : ARTIK YEMEZLER BU ALGI ÇABALARINIZI. BOŞUNA EMEK HARCAMAYIN SOSYAL MEDYADA, GÜLÜNÇ HALE DÜŞTÜNÜZ.
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