Mhk'den Yaklaşık 1 Yıl Sonra "İlk" Atamalar

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez
Hakem Kurulunun (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalara yaptığı bazı hakem atamaları dikkati çekti.
Kurul, yarın Fenerbahçe
ile Demir Grup Sivasspor
arasında oynanacak karşılaşmada Bülent Yıldırım
'ı görevlendirdi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy
'deki son iç saha maçını, geçen sezon Galatasaray
ile oynanan ve 0-0 sona eren derbide yöneten Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra Ülker Stadı
'nda sarı-lacivertlilerin bir lig karşılaşmasında düdük çalacak.
MHK, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda bir diğer dikkati çekici atamayı ise Yaşar Kemal Uğurlu
'yu Medipol Başakşehir
maçına vererek yaptı.
Turuncu-lacivertlilerin bu hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile oynayacağı mücadeleye atanan Uğurlu, ligde 27 maç aranın ardından Medipol Başakşehir'in maçını yönetecek.
Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir'in geçen sezon evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada turuncu-lacivertli ekipten 2 futbolcuyu oyundan ihraç etmiş ve daha sonra bu ekibin karşılaşmalarında görev almamıştı.
Kurulun bir diğer dikkati çeken ataması ise Serkan Çınar
'ın Beşiktaş
maçında görevlendirilmesi oldu. Siyah-beyazlıların sahasında Göztepe ile oynayacağı maçta görevlendirilen Çınar, yaklaşık 16 ay sonra Beşiktaş'ın bir lig mücadelesinde düdük çalacak.
Serkan Çınar, Beşiktaş'ın ligde son olarak 17 Kasım 2017'de Akhisarspor ile oynadığı maçı yönetmişti.
Zorbay Küçük bu sezon ilk kez
MHK, genç hakemlerden Zorbay Küçük'ü bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında görevlendirdi.
Zorbay Küçük, 16 Mart Cumartesi günü Antalyaspor
ile Aytemiz Alanyaspor
arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.
Küçük, ayrıca bu karşılaşmayla kariyerindeki 2. Süper Lig maçında orta hakem olacak. Genç
hakem, geçen sezon 18 Mayıs
2018'de Trabzonspor
ile Kardemir Karabükspor
arasındaki karşılaşmada görev almıştı.
Başakşehir, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Kaynak: AA