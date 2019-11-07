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MHK Eğitimci Eğitimleri başladı

MHK Hakem Gelişim Programları'nın önemli ayaklarından biri olan Eğitimci Eğitimleri Semineri'nin ilki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:25 MHK Eğitimci Eğitimleri başladı
MHK Hakem Gelişim Programları'nın önemli ayaklarından biri olan Eğitimci Eğitimleri Semineri'nin ilki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; MHK-FGD işbirliği ile düzenlenen seminerlerini FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or ve Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin yönetti. Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın açılışına katıldığı seminerlerde, Etkili Sunum Teknikleri konusunda güncel bilgi verilen hakem eğitimcileri, yaptıkları sunumlar sonrası, karşılıklı değerlendirmede bulundu. Seminerde 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar uygulanan İl Eğitimleriyle ilgili fikir alışverişi yapılıp, sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

MHK Bölge Sorumluları tarafından belirlenen ve MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından onaylanan eğitimciler; seminerlere bölgesel olarak aşağıdaki program çerçevesince katılacak:

1. Seminer: İstanbul 5-6 Kasım

2. Seminer: İzmir 7-8 Kasım

3. Seminer: Ankara 12-13 Kasım

4. Seminer: Malatya 14-15 Kasım - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Hasan Doğan, Spor

Kaynak: İHA

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