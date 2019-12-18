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MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin, 5-9 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacağı açıklandı.

18.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:27MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin, 5-9 Ocak tarihlerinde 'da yapılacağı açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri ve FIFA kokart töreninin tarihleri açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, 5-9 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya Belek'te yapılacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.

7 Ocak 2020 Salı günü saat 14.00'te gerçekleşecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni'nin yapılacağı seminerde ayrıca; Üst Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri'ne FIFA Atletik Testi de uygulanacak.

FIFA tarafından onaylanan kokart listesinde ise şu hakemlerin isimleri yer alıyor:

FIFA Hakemleri:

Cüneyt Çakır

Halis Özkahya

Ali Palabıyık

Hüseyin Göçek

Mete Kalkavan

Halil Umut Meler

Arda Kardeşler

FIFA Yardımcı Hakemler:

Bahattin Duran

Tarık Ongun

Mustafa Emre Eyisoy

Kemal Yılmaz

Ceyhun Sesigüzel

Kerem Ersoy

Esat Sancaktar

Serkan Olguncan

İbrahim Çağlar Uyarcan

Cevdet Kömürcüoğlu - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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