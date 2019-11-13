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MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek

Beşiktaş-Denizlispor maçında verdikleri yanlış kararlar nedeniyle büyük eleştiri alan orta hakem Özgür Yankaya ve VAR hakemi Hakan Ceylan'ın sözleşmelerinin feshedileceği iddia edildi.

13.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:47

Beşiktaş'ın geçen hafta 'u 1-0 yendiği maçta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından kızağa alındı.

BİR ALT KADEMEYE DÜŞÜRÜLECEK

MHK'nın uzun süre maç vermeyi düşünmediği iki hakem ancak sezon sonuna doğru önemsiz karşılaşmalarda görev alacak. Yankaya ve Ceylan'ın sezon bitiminde de bir alt kademeye düşürüleceği belirtildi.

MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek

Merkez Hakem Kurulu, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (7)
FORZA BEŞİKTAŞ:Allah büyük sırtnız yere gelmeyecek. benim aklım hala almıyor. . Bjk- denizli maçında Diabynin pozisyonuna nasıl kırmızı kart vermedi. . Yahu sen satılmışsın. Biz alıştık artık hak hukuk yenmesine. Ama gün gelecek Feda diye dalga geçtiğiniz Beşiktaş. . Ölsün diye dua edeceksiniz !
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BRAVO MHK İSTİFA:ne alt ligi ya bunlar futbola küfür takımlara küfür yeter ya tek bunlar değil başkalarıda var yazık günah para verip millet izlemeye geliyor bunların yaptığı futbolu katlediyorlar takım konuşmak istiyoruz hakem değil sabah sabah gene sinirlendim. . . .
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DARDANELSPORLU:gönderin bölgesel amatöre
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YKS:Yanlış karar veriyorlar diye cezalandırıp alt lige düşürmek niye ? Alt ligdekilere adalet lazım değil mi ? Siz hakemleri mi alt ligleri mi cezalandırıyorsunuz ?
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SPOR SEVER:Dün arkandayım diyenler bir anda çekilince olan size olur koçlar
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GADDAR:DİKKATİNİZİ ÇEKTİYSE, GALATASARAY'' I DOĞRAYAN HİÇ BİR HAKEME DOKUNMUYORLAR. . . FB VE 8JK NİN CANINI YAKAN HAKEMLERİN DE İPİNİ ÇEKİYORLAR !!! KASAP DEMİRÖREN GİTTİ, NİHAT ÖZDEMİR DE GS Yİ DOĞRAMAYA DEVAM EDİYOR !!!
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HULK:eğer ki işiniz adaletse anadolu takımlarına karşı yapılan haksızlıklarıda göz önünde tutun
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