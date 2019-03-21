MHK, Yardımcısına Küfreden Fırat Aydınus'un Üzerini Çizdi

Bugünden itibaren Süper Lig hakemlerini 3 günlük bir eğitime alan MHK, PFDK'dan bir ay ceza alan Fırat Aydınus'u çağırmadı. Tedbirsiz sevk edildiği için 30 günlük cezası 14 Nisan'da dolacak olan Aydınus'un 28. hafta itibarıyla maçlara çıkma şansı var. Bu tarihten itibaren yönetebileceği maçlar için bu eğitimde bulunması gerekiyordu. Ancak, MHK Aydınus'un PFDK'ya sevk edilmesi için elinden geleni yaptığı gibi tecrübeli hakemi eğitime çağırmayı da düşünmedi. Yardımcısına küfrettiği gerekçesiyle ceza alan Aydınus ile MHK arasında iletişim tamamen kopmuş durumda.

LİGDE YOK AVRUPA'DA VAR

Benzer bir durumu Ümit Öztürk de yaşıyor. 21. haftada oynanan G.Saray- Trabzon maçındaki hakemlik performansıyla dinlenmeye alınan Ümit Öztürk'e UEFA'dan İskoçya'daki U17 turnuvasında bir 4. hakemlik, iki de düdük görevi geldi. TFF internet sitesinde Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'ın Avrupa görevleri yazılırken, Ümit Öztürk'ün görevi ilerleyen saatlerde gecikmeli olarak duyuruldu. 36 gündür MHK'dan görev almayan Öztürk, UEFA tarafından turnuvaya davet edilmiş oldu. Bu arada Ümit Öztürk'ün 10 Şubat'ta yönettiği Galatasaray- Trabzonspor maçındaki yardımcısı Osman Gökhan Bilir'e de o günden beri maç verilmiyor.

(Türkiye Gazetesi)