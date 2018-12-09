Mhp, 12'si İl Olmak Üzere 152 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı (1)

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı. <br><br>Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde: <br><br>'Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya<br><br>Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan<br><br>Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı<br><br>Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci<br><br>Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan<br><br>Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara<br><br>Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz<br><br>Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan<br><br>Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan'