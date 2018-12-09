Mhp, 12'si İl Olmak Üzere 152 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı (Geniş Haber)

09 Aralık 2018 Pazar 19:16



09 Aralık 2018 Pazar 19:16

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih ÇetinkayaAksaray Merkez Aksaray il Sefer AlkanAmasya Merkez Amasya il Mehmet SarıBayburt Merkez Bayburt il Hükmü PekmezciBilecik Merkez Bilecik il Akın AtakanBingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya BuyankaraBitlis Merkez Bitlis il Mehmet YılmazEdirne Merkez Edirne il Recep KozanGümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri VaranIğdır Merkez Iğdır il İsa Yaşar TezelYalova Merkez Yalova il Murat AslanhanYozgat Merkez Yozgat il Mehmet ErdemirAdıyaman Besni Çakırhüyük belde Miktat ÇetinAfyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin ÇağrıAfyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem BulutAfyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİNAfyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali ErolAfyonkarahisar Merkez Çıkrık belde Lokman ÇetinaktıAfyonkarahisar Merkez Fethibey belde Mustafa ÖzdemirAfyonkarahisar Merkez Işıklar belde Erol ÖzağılAksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail YılmazAksaray Güzelyurt Selime belde Turgut YayatanAksaray Merkez Topakkaya belde Harun OflazAksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin YumuşakArdahan Göle Göle ilçe İbiş UymazArdahan Göle Köprülü belde Farız TaşdemirBartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğluBartın Merkez Kozcağız belde Savaş BuyurmanBartın Ulus Kumluca belde İsmail CanBayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz BakırBilecik Bozüyük Bozüyük ilçe Oğuz SertlerBilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin OcakBilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet SeverBingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif HassoyluBingöl Yayladere Yayladere ilçe Mehmet DuranselBingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsenBitlis Adilcevaz Adilcevaz ilçe Ceyhan BatarBitlis Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim AkayBolu Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin ErcanBolu Merkez Karacasu belde Halit BelenBolu Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa EgeciBurdur Karamanlı Karamanlı ilçe Filiz Şener TürkoğluBurdur Yeşilova Yeşilova ilçe Ömer AtasoyÇanakkale Çan Terzialan belde Arif YumuşakÇanakkale Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet EligülÇankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin GökçerÇankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin GülerÇankırı Şabanözü Şabanözü ilçe Mustafa KarakayaDüzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer DemirtaşDüzce Yığılca Yığılca ilçe Rasim ÇamEdirne Havsa Havsa ilçe Tefik AltıparmakEdirne Lalapaşa Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat KuşoğluEdirne Meriç Küplü belde Ali TükelEdirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir ArslanEdirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe Şahin ŞengülEdirne Uzunköprü Kırcasalih belde Kenan HelemanElazığ Ağın Ağın ilçe Ali UsluElazığ Palu Beyhan belde Bayram ÖztürkErzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik TaşkıranErzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay EfeErzincan Otlukbeli Otlukbeli ilçe usuf TektaşErzincan Tercan adırkaya belde ait DurgunErzincan Tercan Kargın Belde Yunus TürkmenErzincan Tercan Mercan belde Bayram BiliciGiresun Merkez Duroğlu belde Halil ÇetinGümüşhane Kelkit Öbektaş belde Yemen DemirGümüşhane Köse Köse ilçe Turgay KeslerGümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza TanışGümüşhane Şiran Şiran ilçe Mutlu ÖzelGümüşhane Şiran Yeşilbük belde Sezai DoğanGümüşhane Torul Torul ilçe Evren Evrim ÖzdemirIğdır Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali BallıIğdır Merkez Melekli belde Eray ÇoşarIsparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan PalaIsparta Merkez Kuleönü belde Sezayi ÇakırIsparta Merkez Savköy belde Mustafa AvşarIsparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç ilçe Sefa ArıkanIsparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde Halil ToprakIsparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde Memiş KaynakIsparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi TütüncüKarabük Yenice Yortan belde Ali ŞıkKastamonu İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati SağlıkKırıkkale Delice Delice ilçe Soner MazılıgüneyKırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp SülsipiroğluKırıkkale Merkez Hacılar belde Mehmet KoyuncuKırklareli Lüleburgaz Evrensekiz belde Birol ÖzbayKırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet BayramKırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir YılmazKırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan TekeliKırşehir Merkez Özbağ belde Rasim ArazayKütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet AkbunarKütahya Aslanapa Aslanapa ilçe Gökhan GürelKütahya Domaniç Çukurca belde İlyas TosunKütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet OyanKütahya Gediz Gökler belde Yüksel ArıkKütahya Gediz Yenikent belde Mehmet KaracaKütahya Merkez Seyitömer belde Halil ÖztürkKütahya Simav Çitgöl belde Yüksel ÜnalNevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan SarıtaşNevşehir Merkez Göreme belde Ömer ErenNevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun ÇekiçNevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin KaraketirNevşehir Kozaklı Kozaklı ilçe Celalettin GüvenNevşehir Merkez Uçhisar belde Ali KaraslanNiğde Bor Bahçeli belde Bülent GözüpekNiğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı KoçNiğde Çiftlik Azatlı belde Rasim AydınNiğde Çiftlik Bozköy belde Kemal BeşerNiğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa BalcanNiğde Merkez Aktaş belde Erdoğan ŞevenkNiğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet VarolNiğde Merkez Bağlama belde Murat KarakuzuNiğde Merkez Hacıabdullah belde Recep DoğmuşNiğde Merkez Karaatlı belde Faik OkumuşNiğde Merkez Kiledere belde İsmet EvlendiNiğde Merkez Konaklı belde Maksut ÖzçelikNiğde Merkez Orhanlı belde Şükrü ÖzdemirNiğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali ÜnkesenRize Derepazarı Derepazarı ilçe Selim MetinRize Hemşin Hemşin ilçe Muhammet SağlamRize İkizdere İkizdere ilçe Hakan KaragözRize İyidere İyidere ilçe Osman MeteSivas Doğanşar Doğanşar ilçe Halil BalıkSivas Gemerek Gemerek ilçe Yurt KoçSivas Gemerek Sızır belde Ali TamerSivas Gölova Gölova ilçe Halil ÖngeSivas Gürün Gürün ilçe Nami ÇiftçiSivas Hafik Hafik ilçe Selahattin ÇuhadaroğluSivas Kangal Kangal ilçe Eren Derviş AkpınarSivas Koyulhisar Koyulhisar ilçe Osman EpsileliTokat Erbaa Gökal belde Osman AkbulutTokat Erbaa Karayaka belde Sebahattin ŞenelTokat Niksar Serenli belde Nurettin KeleşTokat Pazar Pazar ilçe Oğuz KeleşTokat Reşadiye Bereketli belde Necaattin ŞahinTokat Reşadiye Bozçalı belde Bolhan DurmuşTokat Reşadiye Cimitekke belde Erol AydınTokat Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin YılmazTokat Zile Zile ilçe Ali ÖzganYalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa TokatYalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa NurtenYalova Merkez Kadıköy belde Muhsin GürkalYozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin ÖzdemiirYozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim TamerYozgat Çandır Çandır ilçeMehmet Emin MuratYozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi BaşgülYozgat Kadışehri Kadışehri ilçe Mustafa DoğruYozgat Saraykent Ozan belde Mustafa CanseverYozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer AçıkelYozgat Aydıncık Baydiğin belde Ünal KaracaYozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan TanışYozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya"