Son Dakika! MHP, 152 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayladığı 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İŞTE MHP'NİN AÇIKLADIĞI ADAYLARIN SIRALI TAM LİSTESİ

Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:

1- Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA

2- Aksaray İL Sefer ALKAN

3- AmasyaİL Mehmet SARI

4- Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ

5- Bilecik İL Akın ATAKAN

6- Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA

7- Bitlis İL Mehmet YILMAZ

8- Edirne İL Recep KOZAN

9- Gümüşhane İL Sabri VARAN

10- Iğdır İL İsa YaşarTEZEL

11- Yalova İL MuratASLANHAN

12- Yozgat İL Mehmet ERDEMİR

13- Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN

14- Afyonkarahisar Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI

15- Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT

16- Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN

17- Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Ali EROL

18- Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI

19- Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR

20- Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL

21- Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ

22- Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN

23- Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ

24- Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK

25- Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ

26- Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR

27- Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU

28- Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN

29- Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN

30- Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR

31- Bilecik Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER

32- Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK

33- Bilecik Söğüt İLÇE İsmet SEVER

34- Bingöl Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU

35- Bingöl Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL

36- Bingöl Yedisu İLÇE Ömer İSEN

37- Bitlis Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR

38- Bitlis Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY

39- Bolu Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN

40- Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN

41- Bolu Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ

42- Burdur Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU

43- Burdur Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY

44- Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK

45- Çanakkale Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL

46- Çankırı Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER

47- Çankırı KızılırmakİLÇE Bahattin GÜLER

48- Çankırı Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA

49- Düzce Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ

50- Düzce Yığılca İLÇE Rasim ÇAM

51- Edirne Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK

52- Edirne Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU

53- Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL

54- Edirne Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN

55- Edirne Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL

56- Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN

57- Elazığ Ağın İLÇE Ali USLU

58- Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK

59- Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN

60- Erzincan ÇayırlıİLÇE Oktay EFE

61- Erzincan Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ

62- Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN

63- Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN

64- Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ

65- Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN

66- Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR

67- Gümüşhane Köse İLÇE Turgay KESLER

68- Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ

69- Gümüşhane Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL

70- Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN

71- Gümüşhane Torul İLÇE EvrenEvrim ÖZDEMİR

72- Iğdır Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI

73- Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR

74- Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA

75- Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR

76- Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR



77- Isparta Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN

78- Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK

79- Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK

80- Isparta Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ

81- Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK

82- Kastamonu İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK

83- Kırıkkale DeliceİLÇE Soner MAZILIGÜNEY

84- Kırıkkale Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU

85- Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU

86- Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY

87- Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM

88- Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ

89- Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ

90- Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY

91- Kütahya Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR

92- Kütahya Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL

93- Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN

94- Kütahya Gediz İLÇE Mehmet OYAN

95- Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK

96- Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA

97- Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK

98- Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL

99- Nevşehir Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ

100- Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN

101- Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ

102- Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR

103- Nevşehir Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN

104- Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN

105- Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK

106- Niğde Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ

107- Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN

108- Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER

109- Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN

110- Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK

111- Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL

112- Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU

113- Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ

114- Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ

115- Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ

116- Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK

117- Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR

118- Niğde Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN

119- Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN

120- Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM

121- Rize İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ

122- Rize İyidere İLÇE Osman METE

123- Sivas Doğanşar İLÇE Halil BALIK

124- Sivas Gemerek İLÇE Yurt KOÇ

125- Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER

126- Sivas Gölova İLÇE Halil ÖNGE

127- Sivas GürünİLÇE Nami ÇİFTÇİ

128- Sivas Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU

129- Sivas Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR

130- Sivas Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ

131- Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT

132- Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL

133- Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ

134- Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ

135- Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN

136- Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ

137- Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN

138- Tokat Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ

139- Tokat Zil İLÇE Ali ÖZGAN

140- Yalova Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT

141- Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN

142- Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL

143- Yozgat Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR

144- Yozgat Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER

145- Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT

146- Yozgat Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL

147- Yozgat Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU

148- Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER

149- Yozgat SarıkayaİLÇE Ömer AÇIKEL

150- Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA

151- Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ

152- Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA