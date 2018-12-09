Son Dakika! MHP, 152 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayladığı 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.
İŞTE MHP'NİN AÇIKLADIĞI ADAYLARIN SIRALI TAM LİSTESİ
Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:
1- Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA
2- Aksaray İL Sefer ALKAN
3- AmasyaİL Mehmet SARI
4- Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ
5- Bilecik İL Akın ATAKAN
6- Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA
7- Bitlis İL Mehmet YILMAZ
8- Edirne İL Recep KOZAN
9- Gümüşhane İL Sabri VARAN
10- Iğdır İL İsa YaşarTEZEL
11- Yalova İL MuratASLANHAN
12- Yozgat İL Mehmet ERDEMİR
13- Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN
14- Afyonkarahisar Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI
15- Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT
16- Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN
17- Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Ali EROL
18- Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI
19- Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR
20- Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL
21- Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ
22- Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN
23- Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ
24- Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK
25- Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ
26- Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR
27- Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU
28- Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN
29- Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN
30- Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR
31- Bilecik Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER
32- Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK
33- Bilecik Söğüt İLÇE İsmet SEVER
34- Bingöl Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU
35- Bingöl Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL
36- Bingöl Yedisu İLÇE Ömer İSEN
37- Bitlis Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR
38- Bitlis Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY
39- Bolu Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN
40- Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN
41- Bolu Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ
42- Burdur Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU
43- Burdur Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY
44- Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK
45- Çanakkale Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL
46- Çankırı Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER
47- Çankırı KızılırmakİLÇE Bahattin GÜLER
48- Çankırı Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA
49- Düzce Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ
50- Düzce Yığılca İLÇE Rasim ÇAM
51- Edirne Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK
52- Edirne Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU
53- Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL
54- Edirne Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN
55- Edirne Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL
56- Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN
57- Elazığ Ağın İLÇE Ali USLU
58- Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK
59- Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN
60- Erzincan ÇayırlıİLÇE Oktay EFE
61- Erzincan Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ
62- Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN
63- Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN
64- Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ
65- Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN
66- Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR
67- Gümüşhane Köse İLÇE Turgay KESLER
68- Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ
69- Gümüşhane Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL
70- Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN
71- Gümüşhane Torul İLÇE EvrenEvrim ÖZDEMİR
72- Iğdır Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI
73- Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR
74- Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA
75- Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR
76- Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR
77- Isparta Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN
78- Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK
79- Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK
80- Isparta Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ
81- Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK
82- Kastamonu İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK
83- Kırıkkale DeliceİLÇE Soner MAZILIGÜNEY
84- Kırıkkale Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU
85- Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU
86- Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY
87- Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM
88- Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ
89- Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ
90- Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY
91- Kütahya Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR
92- Kütahya Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL
93- Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN
94- Kütahya Gediz İLÇE Mehmet OYAN
95- Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK
96- Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA
97- Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK
98- Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL
99- Nevşehir Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ
100- Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN
101- Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ
102- Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR
103- Nevşehir Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN
104- Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN
105- Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK
106- Niğde Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ
107- Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN
108- Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER
109- Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN
110- Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK
111- Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL
112- Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU
113- Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ
114- Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ
115- Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ
116- Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK
117- Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR
118- Niğde Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN
119- Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN
120- Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM
121- Rize İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ
122- Rize İyidere İLÇE Osman METE
123- Sivas Doğanşar İLÇE Halil BALIK
124- Sivas Gemerek İLÇE Yurt KOÇ
125- Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER
126- Sivas Gölova İLÇE Halil ÖNGE
127- Sivas GürünİLÇE Nami ÇİFTÇİ
128- Sivas Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU
129- Sivas Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR
130- Sivas Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ
131- Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT
132- Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL
133- Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ
134- Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ
135- Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN
136- Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ
137- Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN
138- Tokat Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ
139- Tokat Zil İLÇE Ali ÖZGAN
140- Yalova Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT
141- Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN
142- Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL
143- Yozgat Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR
144- Yozgat Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER
145- Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT
146- Yozgat Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL
147- Yozgat Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU
148- Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER
149- Yozgat SarıkayaİLÇE Ömer AÇIKEL
150- Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA
151- Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ
152- Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA
09 Aralık 2018 Pazar 18:29