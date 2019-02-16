MHP 20 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

MHP
, 3'ü ilçe, 17'si belde olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.
Buna göre, Giresun
'un Çanakçı
ilçesinde İsmet Öncü
, Isparta
'nın Gönen
ilçesinde Ahmet Kaya
ve Rize
'nin Kalkandere
ilçesinde Abdulllah Çakmak aday gösterildi.
Parti, Afyonkarahisar
'ın Sinanpaşa
Küçükhüyük beldesinde Recep Esen
'i, Sinanpaşa Taşoluk
beldesinde Fatih Davas
'ı ve Sultandağı Dereçine
beldesinde Mustafa Türk
'ü, Bilecik Merkez Bayırköy
beldesinde Gani Levent Baydır
'ı ve Bozüyük Dodurga
beldesinde Fatih Taştan
'ı, Bolu
'nun Mudurnu Taşkesti
beldesinde Mehmet Öztürk
'ü, Edirne
'nin Meriç Subaşı
beldesinde Erkan Aydın
'ı, Isparta'nın Gönen Güneykent
beldesinde Hidayet Can
'ı, Kırklareli
'nin Merkez Kavaklı
beldesinde Gizem Bayram
'ı ve İnece
beldesinde Veysel Atman
'ı, Babaeski Karahalil
beldesinde Oğuzhan Cengiz
'i, Pınarhisar Kaynarca
beldesinde Halil İnan Mazman
'ı, Lüleburgaz
Ahmetbey beldesinde Güldüren Başoğul
'u, Lüleburgaz Büyükkarıştıran
beldesinde Yakup Demir
'i, Sivas
'ın Altınyayla Deliilyas
beldesinde Tezcan Yılmaz
'ı, Şarkışla Gürçayır
beldesinde Seyfettin İlhan
'ı ve Gemerek Çepni
beldesinde Şahin Otyakmaz
'ı aday olarak belirledi.
Kaynak: AA